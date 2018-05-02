'CHP'nin adayı tamam! Odasını bile topladı'

CHP, cumhurbaşkanı adayını 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurmuştu. CHP'nin adayları arasında bugüne kadar Muharrem İnce, Yılmaz Büyükerşen, İlhan Kesici gibi isimler ön plana çıkmıştı.

Ankara'nın en çarpıcı kulis bilgilerine imza atan gazeteci Serpil Çevikcan, CHP'nin 4 Mayıs cuma günü açıklayacağını duyurduğu cumhurbaşkanı adayıyla ilgili çok ilginç bir bilgi verdi.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN İSMİ ÖNE ÇIKTI

Milliyet gazetesi Ankara Temsilcisi Serpil Çevikcan, bomba bir kulis bilgisini paylaştı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Çevikcan, CHP'nin adayları arasında Yılmaz Büyükerşenisminin ön plana çıktığını söyledi.

"BELEDİYE İŞLERİNDEN ELİNİ ÇEKTİ"

Çevikcan, CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükerşen'in, son günlerde odasını topladığını, belediyedeki işlerini kurduğu bir özel ekibe devrettiğini ve kendisine çekirdek bir kadro kurarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde partisiyle birlikte izleyeceği yolu belirlemeye çalıştığını da söyledi.

"MHP'LİLERİN TERCİH ETTİĞİ BİR PROFİL" İDDİASI

Serpil Çevikcan Milliyet'teki bugünkü yazısında Büyükerşen'in aday gösterileceğine dair iki neden daha sıraladı: "İlki, Büyükerşen’in 2014’te aday gösterileceği söylenirken, CHP’nin son dakikada MHP ile birlikte çatı aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu çıkarması. İkincisi, Büyükerşen’in, Eskişehir’de CHP’den de yüksek oy alan, MHP’lilerin de tercih ettiği bir profil olması."

"YILMAZ BÜYÜKERŞEN ÇOK YAŞLI"

Tüm bunlarla birlikte, Yılmaz Büyükerşen'in adaylık için gönüllü olduğu ama partililerin Büyükerşen'i istemediği iddia edilmişti. CHP'li siyasilerin Büyükerşen'i aday olarak görmek istememelerinin sebebinin ise kendisini çok yaşlı görmeleri olduğu öne sürülmüştü.

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