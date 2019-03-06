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CHP’nin adayı Sandal: "Bayraklı’da sandıkları patlatacağız"

Yüzde 60 oy hedefiyle yola çıkan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bu hedefi de daha da yükselterek yüzde 65’lerin üzerine çıkardı.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
CHP’nin adayı Sandal: "Bayraklı’da sandıkları patlatacağız"

Yüzde 60 oy hedefiyle yola çıkan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bu hedefi de daha da yükselterek yüzde 65’lerin üzerine çıkardı. Halktan aldıkları destek sayesinde yüzde 65’leri geçerek Bayraklı’da yeni bir rekor kıracaklarını belirten Sandal, "Sadece belirli mahallelerde değil, 24 mahallenin tamamında sandıkları patlatacağız" dedi.


Seçim kampanyasını yoğun tempoda sürdüren CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, Orgeneral Nafiz Gürman Mahallesi pazar yerinde vatandaş ve esnafla buluştu, ardından Alpaslan ve Orgeneral Nafiz Gürman Mahalleleri’nde ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Kamu Yararına Çalışan Türkiye Polis Emeklileri Derneği Bayraklı Şubesi’ni de ziyaret eden Sandal, daha sonra Bayraklı mahallesi seçim bürosunu hizmete açtı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa CHP Bayraklı İlçe Başkanı Cemalettin Alper ve İYİ Parti İlçe Başkanı Erdinç Çobanoğlu’nun yanı sıra; meclis üyesi adayları İsmail Sarı ve Mehmet Toptaş da katıldı. Açılışta konuşan Sandal, hangi siyasi görüşten olursa olsun kimseyi ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götüreceklerini belirtti.


Sandal, "Öncelikle kim ne derse desin demir yolunu yer altına alacağız. Bu sayede hem Bayraklı’yı denizle buluşturacağız hem de ilçemize güzel bir meydan kazandıracağız. En önemli hedefimiz ise Bayraklı’ya bir kimlik kazandırmak olacak. Gençlik ve Çocuk Kenti Bayraklı olacak. Bornova ve Karşıyaka’dan kopartılarak oluşturulan Bayraklı, iki ilçenin arısında sıkışıp kalmayacak. İhtiyaçlarımız için ne Bornova’ya ne Konak’a ne de Karşıyaka’ya gideceğiz. Bayraklı’yı, kendi kendine yeten bir kente dönüştürmeyi tasarlıyoruz. Kentsel dönüşüm başlı başına sorun. Biz bu sorunu yeniden ele alıp, halktan yana, yoksul insandan yana tavır koyarak yeniden tasarlayıp vatandaşımıza sunacağız" dedi.


Yüzde 60 oy hedefiyle yola çıkan CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı Serdar Sandal, bu hedefi de daha da yükselterek yüzde 65’lerin üzerine çıkardığını söyledi. Halktan aldıkları destek sayesinde yüzde 65’leri geçerek Bayraklı’da yeni bir rekor kıracaklarını belirten Sandal, şöyle konuştu:


"Sadece belirli mahallelerde değil, 24 mahallenin tamamında sandıkları patlatacağız. Yüzde 60 bandında oy alacağımızı zaten biliyorum, şimdi bunun da üzerine çıkarak yüzde 65’leri geçeceğimize inanıyorum. Halkımız Bayraklı’dan öyle bir tokat vuracak ki, Ankara’dan sesi duyulacak."


Pazar yeri ziyaretine katılarak Serdar Sandal’a destek veren CHP İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç de, "Serdar başkanım size emanet. Bizler çalışıyoruz; ama asıl güç halkta. Hakça paylaşılan bir Bayraklı’da Serdar Sandal’ın başkanlığında hep birlikte yaşayalım istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:14
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