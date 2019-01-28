CHP'nin adayı PKK destekçisi çıktı!

ürkiye her geçen gün yerel seçim atmosferine biraz daha girerken, partilerin adaylarının büyük çoğunluğu saha çalışmalarına başladı. Ancak CHP yönetimi bu süreçte kritik yerlerde bir türlü adayını belirleyemezken, 18 saatlik Parti Meclisi toplantısının ardından belirlenen adaylar da parti tabanında büyük sıkıntıya neden oldu.

CHP'nin Türkiye'deki kalesi olarak bilinen İzmir'de adaylık süreci oldukça karmaşık bir hal alıp eski başkanların 'yeniden aday' oluruz çıkışıyla gündeme gelirken, İstanbul Şişli'de halen aday belirlenememesi sürecin Kılıçdaroğlu ve ekibi adına ne kadar sancılı geçtiğini gözler önüne serdi.

Kadıköy adayı PKK destekçisi çıktı

İstanbul'da CHP'nin sadece teşkilat için değil seçmeni için de büyük önem taşıyan Kadıköy'de belirlediği ismin PKK destekçisi olduğunun ortaya çıkması partide ciddi sıkıntıları beraberinde getirdi.



İsmi CHP PM'de onaylanan Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaşı’nın özellikle Lice'deki PKK eylemlerine destek mesajları attığı ortaya çıktı.

İsmi yeniden görüşülecek

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise "Kadıköy adayında değişiklik olacak mı?" sorusuna "Arkadaşlarımız PM'de yeniden değerlendirilmek üzere MYK'mıza gönderdi. Yeniden değerlendireceğiz" cevabını verdi.