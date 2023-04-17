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Gündem CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül'e AK Parti şoku
Gündem

CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül'e AK Parti şoku

Yeniakit Publisher
2023-04-17 13:31:00 -
CHP'nin adayı olan Mustafa Sarıgül'e AK Parti şoku

Millet İttifakı'na verdiği desteğin ardından CHP'nin Erzincan Milletvekili adayı yaparak ödüllendirdiği Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi'nde (TDP) Düzce il ve merkez ilçe başkanlarının da aralarında bulunan 40 kişi AK Parti'ye geçti.

Türkiye Değişim Parti'sinde istifa şoku yaşandı. TDP Düzce il ve merkez ilçe yöneticilerinden oluşan 40 kişi partisinden istifa etti. Mustafa Sarıgül’ün Millet İttifakı bünyesinde CHP’den milletvekili adayı olmasına Düzce il yönetiminden tepki geldi. TDP Düzce İl Başkanı Sezgin Aktaş ve yönetimi partisinden istifa ederek bugün AK Parti’ye geçti.

Partide düzenlenen törende konuşan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, "Biz büyük bir aileyiz. Sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Aynı kırmızı çizgilerde, aynı hassasiyetlerde olaylara aynı pencereden bakmaktan dolayı çok büyük mutluluk duyuyorum. Aramız hoş geldiniz" dedi.

"Millet İttifakı'na bu ülkeyi 5 yıl veya 10 yılını zayi etmeyi uygun bulmadık"

Yaklaşık 1 yıldır TDP'de il başkanlığı görevini yürüten Sezgin Aktaş ise "Türkiye Değişim Partisi’nin Düzce’de yaklaşık 1 yıldır il başkanlığı görevini yürütüyordum. En üst seviyelere partiyi çıkarttığımı düşünüyorum. Partim bir karar verdi. Millet İttifakı'na bu ülkeyi 5 yıl veya 10 yılını zayi etmeyi kesinlikle uygun bulmadık. Buna müsaade etmedik. Ben ve diğer arkadaşlarımın bu Millet İttifakı'na karşı olduğumuzu belirtmek istiyorum. HDP’nin bulunduğu bir ortamda, HDP’nin isminin bile bulunduğu bir ortamda bizim işimiz olmayacağını düşünerek, Cumhur İttifakı'nın bu ülkeye her zaman faydalı ve güzel işler yaptığını savunuyoruz. Her zamanda bunu söyledik. Başarılı olana her zaman başarılı olduğunu söylüyorum. Bu sebeple beni de bu aileye kattıkları için çok teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti’ye geçenlere rozetleri takıldı.

CHP'den vekil adayı oldu

Türkiye Değişim Parti Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin başını çektiği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı. Bunun üzerine adeta ödüllendirilen Sarıgül, CHP'den Erzincan Milletvekili adayı gösterildi.
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