CHP'nin adayı olacaktı... Reddetti!
Zekeriya Temizel'in CHP'nin Cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylık teklifini reddettiği iddia edildi.27 Nisan 2018 Cuma 10:38
Gürkan Hacır, aldığı kulis bilgisini canlı yayında açıkladı.
TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ
Gürkan Hacır, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı seçimleri için hala adayını açıklamayan CHP'nin, Zekeriya Temizel'e teklif götürdüğü söyledi.
TEMİZEL REDDETTİ
Hacır, CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel'in teklifi "Ben düşünmüyorum" diyerek reddettiğini ifade etti.
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