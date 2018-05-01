CHP'nin adayı kim olmalı anketinden çarpıcı sonuçlar! Abdullah Gül dibe çakıldı...

Mediar, CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi seçmenlerine, 'CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı' sorusunu da yöneltti.

İşte çıkan sonuçlar;

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 36.29

Muharrem İnce: Yüzde 20.36

Abdullatif Şener: Yüzde 14.45

Yılmaz Büyükerşen: Yüzde 13.96

İlhan Kesici: Yüzde 8.21

Abdullah Gül: Yüzde 0.16