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CHP'nin adayı İnce seçim vaatlerini açıkladı!

CHP'nin adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilirse yapacaklarına dair vaatlerde bulundu. İnce gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini ve Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağını söyledi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:11
CHP'nin adayı İnce seçim vaatlerini açıkladı!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce açıklamalarda bulundu. İnce, Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde gençlere 19 Mayıs ve 29 Ekim'de 500'er lira ihtiyaç bursu vereceğini söyleyerek müjdeyi verdi.
İşte İnce'nin seçim vaatleri:

"GENÇLERE YILDA İKİ KEZ 500'ER LİRA VERECEĞİZ"

Benim diğer adaylardan bir farkım olsun. Bir fizik öğretmeni cumhurbaşkanı adayı olarak bir şey söylemek istiyorum size. Bir, şu anda emeklilere 1000 lira verilecek mi? Verilecek, çok güzel kutluyorum hükümeti, cumhurbaşkanını. Benim derdim gençler, çocuklar, geleceğimiz. Ben o çocuklara 16 yıl fizik anlattım.
Cumhurbaşkanı olduğumda, gençlere ilk müjdemi veriyorum. 19 Mayıs'ta ve 29 Ekim'de size ihtiyaçlarınızı gidermek için 500 lira para vereceğiz. 19 Mayıs'ta gençlik bursu, 29 Ekim'de cumhuriyet bursu.

"ÇANKAYA KÖŞKÜNE GİDECEĞİM''

Çankaya Köşkü'ne gideceğim. Yapacağım o tasarrufla da bu milletin zeki ve yoksul çocuklarına burs olarak vereceğim.

"CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET MADDESİNİ KALDIRACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı'na hakaret maddesini kaldıracağız. Hiç kimseye dava açmayacağım, galiz küfür etmediği sürece. Niye hakaret etsin yurdumun insanları bana? Ben onları germeyeceğim ki, kızdırmayacağım ki, ben onlara tezek demeyeceğim ki? Ben bu hakareti milletime yapmadığım sürece milletim de bana hakaret etmeyecektir. İlk işim cumhurbaşkanına hakaret maddesini gündemimizden çıkaracağız.

Haber Tarihi: 07 Mayıs 2018 Pazartesi 14:11
  1. chp
  2. Muharrem İnce
  3. seçim vaadi

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  • MurtiMurti35 dk önce
    Anıtkabir i kutsal topraklar yapacağım , tüm kemalistleri hacı olmaya çağıracağım ,dini bayramlar i yasaklayacagim milli bayramlar bize yeter cenazelerde nutuk okunacak , dinî günümüz Perşembe olacak Mustafa Kemal e yalvarıp yakaracaksinizadd ler ibadethanemiz olacak kutsal kitabımız nutuk olacak Muhammed ismini yasaklayacagim dinimiz Kemalizm olacak din hanesine Kemalizm yazılacak Yahudi Arap adeti sünnet yasak .orfumuzde olmayan cami gibi binaları yıkacağız yerine kahvehane, umumi yerler yapacaz işte içindeki bu bu meczubun
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