CHP'nin adayı hangi partiden olacak? Açıklama geldi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, cumhurbaşkanı adaylarının partilerinden biri olacağını söyledi.

Torun, CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisinin seçim ittifakında anlaştıklarına dair haberleri AA muhabirine değerlendirdi.

Baştan beri bu birlikteliğin çeşitli görüşmelerle desteklendiğine dikkati çeken Torun, "CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi baştan bu yana belli bir seviyede görüşmelerini devam ettirdi, şimdi de taban ittifakıyla birlikte süreci tamamlayacak. Bugün bu görüşmelerden bir sonuç alınacağını düşünüyorum." dedi.

Torun, şöyle devam etti:

"Biz ilkeler etrafında birleştik. Hep böyle belli spekülasyonlar yapıldı, bir bilgi kirliliği oluşturulmaya çalışıldı ama biz baştan beri ilkeleri koyduk ve o ilkeler etrafında bir arada olma, birlikte bu süreci yönetme kararı alındı. Bu da detaylandırılıp cuma günü de cumhurbaşkanı adayımızı açıkladıktan sonra yolumuza devam edeceğiz. Bu ittifakla ilgili mutlaka bir belge olacaktır. Sonuçta bu sözle olacak bir iş değil. Elbette taraflar bir araya gelip birbirlerine karşı sorumluluklarını mutlaka bir belgeye dönüştüreceklerdir."

Kendilerinin baştan beri "sıfır baraj" ilkesini savunduklarını hatırlatan Torun, ittifaka şu an için bir ismin konulmadığını açıkladı.

Torun, "Zannederim yarın bir isim konur ama ben şahsi olarak 'demokrasi ittifakı' diyorum. Çünkü biz tek adam rejimine karşı demokrasiyi savunuyoruz ve hukuku, özgürlüğü savunuyoruz, eğer benim öyle bir yetkim olsa adına 'demokrasi ittifakı' derim ama mutlaka görüşmelerden sonra ortak bir ifade koyulur." diye konuştu.

ADAY KİM OLACAK?

Uzun vadede amaçlarının Türkiye'yi yeniden demokratik parlamenter sisteme kavuşturmak olduğunun altını çizen Seyit Torun, "Sonuçta burada bir revizyon gerçekleşecek. Bunun birdenbire olması mümkün değil. Anayasaya göre bir süreç var. Sonuçta anayasaya göre hareket edilecek ama bizim amacımız tabii ki demokratik parlamenter sistem. Mevcut yapıyı revize ettikten sonra mutlaka demokratik parlamenter sisteme dönmenin yolunu arayacağız." açıklamasında bulundu.

Seyit Torun, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönündeki soruyu da yanıtladı.

"Ben bu yönde ancak tahminimi söyleyebilirim. Cumhurbaşkanı adayımızın bir partilimizin olacağını düşünüyorum." diyen Torun, herkesin kabul edeceği, "Evet bununla bu süreç tamamlanır" diyeceği bir adaylarının olacağını bildirdi.

Seçimlerin "kesinlikle ikinci tura kalacağını" savunan Torun, partilerine milletvekili aday adaylığı başvuruların ise devam ettiğini belirtti.

Geçen yıllara göre ilk üç günde yapılan başvuruların oldukça fazla olduğunu değerlendiren Torun, son bir iki günde başvuruların daha da yoğunlaşmasını beklediklerini söyledi.