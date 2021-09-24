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Siyaset CHP'nin "Abdullah Gül" oyunu bozuldu
Siyaset

CHP'nin "Abdullah Gül" oyunu bozuldu

Başkan Erdoğan ile Abdullah Gül'ün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evinde görüştüğünü iddia eden CHP Eski Milletvekili Ali Özgündüz'e Abdullah Gül cephesinden net bir dille yalanlama geldi. İddialara ilişkin açıklama yapan Abdullah Gül'ün ofisi, kesinlikle herhangi bir görüşme yapılmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-24 17:13:00 -

CHP Eski Milletvekili Ali Özgündüz katıldığı bir televizyon programında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Abdullah Gül'ün Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın evinde bir görüşme gerçekleştirdiğini iddia etti.

Başkan Erdoğan'ın görüşmede Abdullah Gül'e parlamenter sistem teklif ettiğini ileri süren Özgündüz, şunları kaydetti:

"Abdullah Gül ile Sayın Cumhurbaşkanı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi... Bunları toparlayıp başka bir ittifak kurarak, parlamenter rejim koşuluyla seçimde cumhurbaşkanlığı için destek verip kendisinin başbakan olması yönünde bir öneri sunulduğu şeklinde kulis bilgisi edindim. Eğer bu doğruysa parlamenter sisteme AK Parti geçecek. Çünkü bu durumda iktidarını sürdürme ihtimali var."

"Kulis bilgisi" diyerek "hayali" bir görüşmeden bahseden Özgündüz'ün söz konusu iddiasına Abdullah Gül cephesinden yalanlama geldi.

İddiaları kesin bir dille yalanlayan Abdullah Gül'ün ofisi, herhangi bir görüşme yapılmadığını ifade etti.

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