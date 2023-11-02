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Gündem CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı
Gündem

CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-11-02 20:01:00 - 2023-11-02 20:17:36
CHP'nin 55 il başkanı Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı

CHP'nin 55 il başkanı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na 38. Kurultayda delegeleri temsilen destek vereceklerini açıkladı.

4-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek CHP 38. Kurultayına günler kala 55 il başkanı, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı. Ankara’ya gelen 55 il başkanından 34’ü parti genel merkezinde ortak bildiri yayınladı. Bildiriyi okuyan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, yaptığı konuşmada, CHP 38. Kurultayda Kılıçdaroğlu’nun toplanan imzalar ve yapılan görüşmeler çerçevesinde yaklaşık 900 delege ile seçileceğini ön gördüklerini söyledi.
Erkol, yenilenen CHP örgütlerinin Kılıçdaroğlu ile iktidara yürüyeceğini belirtti. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında Türkiye’yi 38. Kurultayda çıkacak iradenin yöneteceğini belirten Erkol, “Cumhuriyet Halk Partisi; altı okunda ifadesini bulan ilkeleri benimsemiş kadrolara sahiptir. Programında da belirtildiği gibi sol bir partidir ve sosyal demokrasinin evrensel ilkelerinin ışığında mücadelesini sürdürecektir” dedi.

Parti iç hukukunun CHP örgütlerinin iradesi ve önerileri doğrultusunda tüzük kurultayıyla beraber yenileceğini Kılıçdaroğlu’nun açıkça ifade ettiğini hatırlatan Erkol, "İl başkanları olarak önümüzdeki birinci hedef; 2019’da olduğu gibi Genel Başkanımızın önderliğinde görevlerini başarıyla sürdüren ve sosyal belediyeciliği başarı ile temsil eden yerel yönetici sayımızı artırmak ve hizmetlerimizi ülkenin her noktasına yaygınlaştırmaktır” diye konuştu.

CHP’nin kurultayın ardından daha da güçleneceğini dile getiren Erkol, 81 il başkanı ve il örgütlerinin birleşerek ve güçlenerek kurultaydan çıkacağını aktardı.

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