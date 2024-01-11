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Gündem CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu
Gündem

CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-01-11 02:57:00 -
CHP'nin 21 ilde belediye başkan adayları belli oldu

CHP'de aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında 21 ilde belediye başkan adayları açıklandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) aday belirlemek için toplanan Parti Meclisi (PM) toplantısında büyük gerginlik çıktı. Yaşanan gerginlik sırasında "Yeter ulan" sesleri duyuldu. Gergin toplantının sonucunda CHP'nin 15 il 6 Büyükşehir'de belediye başkan adayları belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin Genel Merkez binasında başkanlık ettiği Parti Meclisi toplantısı 20.30 sıralarında başladı.

31 Mart Yerel Seçimlerinde partiden gösterilecek adayların belirlenmesi için gerçekleştirilen toplantının devam ettiği sırada salon önünde gerçekleşen bağrışmalar sonrası gerginlik çıktı.

Mersin ilçe adayları konusunda Parti Meclisi’nde yaşanan gerginlik salon dışına taştı.
CHP Mersin milletvekili Ufuk Çakır, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bağırarak salonu terk etti. Yaşanan gerginlik sırasında ise "Yeter ulan" sesleri duyuldu.

15 ve 6 Büyükşehir belediye başkan adayı açıklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 31 Mart'ta yapılacak seçimler için altısı büyükşehir olmak üzere 15 ilde 242 belediye başkanını belirledi.

İşte CHP'nin 21 ildeki belediye başkan adayları;

Adana Büyükşehir Belediyesi: Zeydan Karalar
Antalya Büyükşehir Belediyesi: Muhittin Böcek
Mersin Büyükşehir Belediyesi: Vahap Seçer
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi: Candan Yüceer
Aydın Büyükşehir Belediyesi: Özlem Çerçioğlu
Hatay Büyükşehir Belediyesi: Lütfü Savaş
Afyonkarahisar Belediyesi: Burcu Köksal
Artvin Belediyesi: Bilgehan Erdem
Bilecek Belediyesi: Melek Mızrak Subaşı
Çankırı Belediyesi: İlhan Tekin
Giresun Belediyesi: Fuat Köse
Kırklareli Belediyesi: Mehmet Siyam Kesimoğlu
Kilis Belediyesi: Hakan Bilecan
Niğde Belediyesi: Hulusi Özen
Osmaniye Belediyesi: Serkan Karayiğit
Sinop Belediyesi: Mehmet Gürbüz
Tunceli Belediyesi: Ali Mustafa Çelik
Uşak Belediyesi: Özkan Yalım
Yalova Belediyesi: Mehmet Gürer
Yozgat Belediyesi: Özkan Şengül
Zonguldak Belediyesi: Tahsin Erdem

Kaynak: İHA

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