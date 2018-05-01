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CHP'linin sözleri stüdyodakileri güldürdü!

CHP PM üyesi Zeki Kılıçaslan, AK Parti'nin açıkladığı son projelerin CHP'ye ait olduğunu savundu.

01 Mayıs 2018 Salı 09:02

Habertürk'te Didem Aslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında yaklaşan seçimler, seçim vaatleri ve CHP'nin olası adayları konuşuldu.

Didem Aslan, "CHP'nin adayı bir çıksa da, vaadlerini söylese de CHP'nin adayı" diyerek güldü. Bu sözlere CHP Parti Meclisi üyesi Zeki Kılıçaslan, "Vaadlerimiz gerçekleşiyor zaten." diye karşılık verdi. 

Kılıçaslan'ın sözlerine şaşıran Aslan, "Öyle mi?" dedi. 

Zeki Kılıçaslan, Vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramları öncesi ikramiye ödenmesi, imar barışı, yaşlılık aylığının 500 liraya çıkarılması, genç girişimcilere Bağ-Kur desteği, üniversitelerden kaydı silinenlerin okullarına dönme imkanı gibi düzenlemelerin bir çoğunun aslında CHP'nin projeleri olduğunu iddia etti.

Kılıçaslan'ın bu sözleri stüdyodakileri güldürdü. 

 

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 09:02
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