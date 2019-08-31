CHP’linin İmamoğlu’na gönderdiği “Marmaray” mesajı alay konusu oldu

yeniakit.com.tr Mazbatayı aldıktan sonra, ya AK Parti’nin icraatlarına konmasıyla, ya gittiği tatillerle, ya da yaptığı işçi kıyımıyla gündeme gelen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun trolleri, sosyal medyada alay konusu olmaya başladı.

Marmaray için İmamoğlu’na teşekkür etti

Twitter’da algı oluşturmaya çalışan bir CHP’li, İmamoğlu’na Marmaray için teşekkür mesajı yayınladı. Söz konusu şahıs, mesajda, “Az önce ilk defa marmaraya bindim. Suadiyeden bindim Sirkecide indim. Çok büyük hizmet başkanım emeğinize sağlık.” ifadelerini kullandı. Ayrıca şahsın, mizah amaçlı paylaşımlar yapmadığı, profilinde İmamoğlu lehine birçok paylaşım yaptığı da gözlendi. Bununla birlikte, mesajın öğleden önce 10.02'de atılmasıyla, teşekkürün gece tarifesiyle bir ilgisinin olmadığı da anlaşılmış oldu.

Çanakkale Zaferi için de teşekkür ederiz İmamoğlu

CHP’linin bu mesajı, diğer sosyal medya kullanıcıları tarafından ti’ye alındı. Bir kullanıcı, “Ayrıca Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı, Türkiye cumhuriyeti nin kuruluşu için de minnettariz sayın İmamoğlu” mesajını yayınladı. Bir başka isimse, “Venedik gondolunla Eminönü alt geçidinden geçip, Sirkeci - Bodrum metrosuna aktarma yapsaydın. Hepsini 1 haftada yaptı.. diye yazdı. Dikkat çeken bir başka mesajdaysa, “İroni olduğunu düşünmek istiyorum” ifadesi kullanıldı.