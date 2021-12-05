CHP'lilerin peşkeş çektiği arsa görüntülendi! Değeri ortaya çıktı

CHP yönetimindeyken 22 milyon liralık rüşvet ve usulsüzlük iddialarıyla gündeme gelen Yalova Belediyesi'nde skandallara bir yenisi daha eklendi. CHP’li meclis üyesinin, bağış yapılan arsayı eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç’e devrettiği ortaya çıktı.

Dün gündeme gelen haberde, bağış arsasının, CHP'li meclis üyesi Burçin Tangürek'in eşi Eylül Tangürek üzerine, daha sonra ise yolsuzluk suçlamasıyla yargılanan dönemin imardan sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı CHP'li Halit Güleç'in üzerine geçirildiği belirtilmişti.

Sabah'ın haberine göre, söz konusu arsa görüntülendi.

Soğucak Mahallesi Karatepe mevkiindeki 908 metrekarelik arsanın değeri dudak uçuklattı. İmara açıldıktan sonra yapılan villalar sayesinde Yalova'nın en değerli bölgesi olan Soğucak'taki arsanın değerinin 1 milyon TL olduğu tahmin ediliyor.