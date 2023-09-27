CHP'lilerin İmam Hatip hedefi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Öymen'in sözlerine tepki yağdı
Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' rüzgarına kapılarak genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıklayan Örsan Öymen'in İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarına yönelik sözleri tepki topladı. Öymen'in sözleri 28 Şubat zihniyetinin hala CHP'de var olduğunu gösterdi.
CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen CHP'ye yakınlığıyla bilenen TELE1 TV'de konuştu. İmam Hatip okullarını ve Kur'an kurslarını hedef alan Öymen, 'Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili." sözleriyle bu düşüncesini diye getirdi. Kur'an kursları ile ilgili de, "5 - 10 yaşında çocuğa pedagojik açıdan Kur'an'ı anlama, kavrama, öğrenme yetisi olamaz." diyerek Kuran kurslarının reşit vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini savundu.
Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu açıklamıştı
Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haziranda "CHP İlke ve Demokrasi Hareketi"ni başlattıklarını ve temel amaçlarının parti içinde demokrasiyi sağlamak olduğunu belirtti. Mevcut yönetimle girilen seçimleri ve sonuçlarını değerlendiren Öymen, parti yönetiminde "CHP'nin oyu yüzde 21-22'dir" şeklinde kaderci bir kabulleniş olduğu eleştirisinde bulundu.
CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yerel seçimlerde başarılı bir sonucun alınma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:
"Bütün araştırmalar, halktan alınan tepkiler ve ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Demokratik ülkede genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder ya da yeniden aday olmayacağını açıklar. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişmeyi yaşamadık. Ne yazık ki partimiz, mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocular ile sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. Bir kısır döngü söz konusudur, CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim üçüncü bir yol açmamız gerekiyor. Bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol altı ok yoludur. Bu yol sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday adayı olmaya karar verdim."
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