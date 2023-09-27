  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Artık herkes Bayraktar TB2 SİHA'yı kullanabilecek! Nasıl mı? İşte cevabı...

Selçuk Bayraktar milyonlara duyurdu: Türkiye yüzyılına damga vuracak

Tırlar dolusu TOGG oraya getirildi! Sevkiyatta dikkat çeken detay, ilk kez görüldü

Bakan Yerlikaya'dan düzensiz göç açıklaması! Ülke genelinde başlayacak!

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu

Bitlis'te 60 noktada bulundu! Saniyede 6-7 litre akıyor

Canan Kaftancıoğlu bu habere üzülecek Kurucusu olduğu platform değişimcilere destek verdi

3 yıllık çalışmada sona doğru! Marmara Denizi’nde yeni dönem

Peş peşe takiyye itirafları! Özgür Özel günah çıkarttı!

Detaylar belli oldu! Liseden 15 Temmuz ifadesi neden kaldırıldı?
Siyaset CHP'lilerin İmam Hatip hedefi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Öymen'in sözlerine tepki yağdı
Siyaset

CHP'lilerin İmam Hatip hedefi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Öymen'in sözlerine tepki yağdı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 18:35:00 -
CHP'lilerin İmam Hatip hedefi! Kılıçdaroğlu'nun koltuğuna göz diken Öymen'in sözlerine tepki yağdı

Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' rüzgarına kapılarak genel başkanlık koltuğuna aday olduğunu açıklayan Örsan Öymen'in İmam Hatip okulları ve Kur'an kurslarına yönelik sözleri tepki topladı. Öymen'in sözleri 28 Şubat zihniyetinin hala CHP'de var olduğunu gösterdi.

CHP Genel Başkan Adayı Örsan Öymen CHP'ye yakınlığıyla bilenen TELE1 TV'de konuştu. İmam Hatip okullarını ve Kur'an kurslarını hedef alan Öymen, 'Herkesi imam yapma işlevi görüyorlar. İmam cumhurbaşkanı, imam bakan, imam bürokrat, imam milletvekili." sözleriyle bu düşüncesini diye getirdi. Kur'an kursları ile ilgili de, "5 - 10 yaşında çocuğa pedagojik açıdan Kur'an'ı anlama, kavrama, öğrenme yetisi olamaz." diyerek Kuran kurslarının reşit vatandaşlara hizmet etmesi gerektiğini savundu.

Kılıçdaroğlu'na rakip olduğunu açıklamıştı

Öymen, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, haziranda "CHP İlke ve Demokrasi Hareketi"ni başlattıklarını ve temel amaçlarının parti içinde demokrasiyi sağlamak olduğunu belirtti. Mevcut yönetimle girilen seçimleri ve sonuçlarını değerlendiren Öymen, parti yönetiminde "CHP'nin oyu yüzde 21-22'dir" şeklinde kaderci bir kabulleniş olduğu eleştirisinde bulundu.

CHP'de yönetim değişikliği olmaması durumunda yerel seçimlerde başarılı bir sonucun alınma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu dile getiren Öymen, şunları kaydetti:

"Bütün araştırmalar, halktan alınan tepkiler ve ilçe kongrelerindeki hava bunu göstermektedir. Demokratik ülkede genel başkan bir veya iki seçim kaybettiği zaman istifa eder ya da yeniden aday olmayacağını açıklar. Ne yazık ki partimizde böyle bir gelişmeyi yaşamadık. Ne yazık ki partimiz, mevcut genel merkez yönetiminin temsil ettiği statükocular ile sahte değişimciler arasında sıkışıp kalmıştır. Bir kısır döngü söz konusudur, CHP bir çıkmaz sokağın içerisindedir. O nedenle bizim üçüncü bir yol açmamız gerekiyor. Bir başka yol açmamız gerekiyor. Bu yol Mustafa Kemal Atatürk'ün yoludur. Bu yol Atatürk'ün aydınlanma devrimlerinin yoludur. Bu yol altı ok yoludur. Bu yol sosyal demokrasinin, demokratik solculuğun yoludur. Bu yolu açmak için 38'inci Cumhuriyet Halk Partisi Olağan Kurultayı'nda genel başkanlık için aday adayı olmaya karar verdim."

Felsefe tahsilli Profesör Öymen yazısının önemli kısmını toplumsal çatışmayı en çok körükleyen kelimelerle örmüş
Felsefe tahsilli Profesör Öymen yazısının önemli kısmını toplumsal çatışmayı en çok körükleyen kelimelerle örmüş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Felsefe tahsilli Profesör Öymen yazısının önemli kısmını toplumsal çatışmayı en çok körükleyen kelimelerle örmüş

Yarış kızışıyor! CHP'de bir isim daha adaylığını duyurdu
Yarış kızışıyor! CHP'de bir isim daha adaylığını duyurdu

Siyaset

Yarış kızışıyor! CHP'de bir isim daha adaylığını duyurdu

CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'
CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Gündem

CHP'li İBB'nin bitmeyen yol çalışması vatandaşı bezdirdi! 'Hastası veya cenazesi olan nasıl gidecek'

Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'
Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'

Medya

Fatih Portakal CHP'ye ateş püskürdü! 'Bu nasıl bir siyasi parti?'

Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!
Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

Siyaset

Adaylığını açıkladı! Özel ve Öymen'in ardından Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha!

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz "CHP bir bataklığa dönüştü" Onu dinleyenler şok oldu
Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu

Gündem

Kılıçdaroğlu’nun bu sözlerine kimse karşı çıkmaz “CHP bir bataklığa dönüştü” Onu dinleyenler şok oldu

CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı!
CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı!

Siyaset

CHP'de 'İstanbul savaşı' kızıştı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23