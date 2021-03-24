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Gündem CHP'lileri ters köşe yaptı! Özkök'ün 'Andımız' sözleri olay oldu
Gündem

CHP'lileri ters köşe yaptı! Özkök'ün 'Andımız' sözleri olay oldu

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında 'Andımız' konusunda CHP'lileri ters köşe yapacak sözler sarf etti. Okullarda 'Andımız'ın okutulmaması kararını doğru bulduğunu belirten Özkök, "Danıştay’ın kararına katılıyorum... Okunmaması doğrudur" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-24 13:49:00 -
CHP'lileri ters köşe yaptı! Özkök'ün 'Andımız' sözleri olay oldu

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, okullarda öğrenci andının okunmasını sona erdiren MEB yönetmeliğini iptal eden Danıştay 8. Dairesi'nin kararını bozdu. Bu karar sonrası okullarda artık andımız okutulmayacak.

Özkök'ten şaşırtan çıkış

Danıştay'ın kararının ardından Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü yazısında andımız konusunu değerlendirdi. Andımız kararıyla ilgili CHP'lileri şaşırtacak sözler sarf eden Özkök, alınan kararın doğru olduğunu belirterek "Danıştay’ın kararına katılıyorum... Okunmaması doğrudur" dedi.

İşte Özkök'ün yazısının ilgili bölümü;

Ama aldığım Cumhuriyet eğitimi, bende rasyonel bir yurtseverlik fikri ve tutkusu geliştirdi.
Evet “Varlığım Türk varlığına emanet olsun”...
Ama varlığımı emanet ettiğim ülkem ve devletim de bana karşı görevlerini yerine getirsin...
Mesela her sabah ben “Andımız” diye bu metni okurken...
Devlet adına birileri de bana hitap eden bir ant okusun.
“Adalet” desin... “Demokrasi” desin... “İnsan hakları” desin... “Şeffaflık” desin...
“Özgürlük” desin...
*
Kısaca...
Devlet ve ülkemiz bizden her sabah bu andı okumamızı istiyorsa...
O da bize, yani vatandaşına karşı bu andı her sabah okumalı, hissettirmeli, uygulamalı...
Yani tek taraflı niyet beyanı bana artık bir “ülkeye bağlılık” yemini olarak gelmiyor...
*
O nedenle “Danıştay’ın kararına katılıyorum... Okunmaması doğrudur” derdim

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