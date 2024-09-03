CHP’lilere kimse geri zekalı dedi mi? Turgay Güler CHP’ye oy verenleri böyle analiz etti
Hiç kimsenin bir başkasının iradesi üzerinden ona küfretmeye hakkı yok diyen Gazeteci Turgay Güler, AK Parti seçmenine küfür edenleri savunanları böyle eleştirdi.
Gazeteci Turgay Güler, bir programda yaptığı açıklamalarda CHP’ye oy verenleri eleştirirken, kimsenin bir başkasının iradesi üzerinden ona hakaret etmeye hakkı olmadığını vurguladı.
AK Parti seçmenine yönelik hakaretlerin savunulmasını eleştiren Güler, İzmir'deki kötü koku sorununu örnek göstererek CHP seçmenini eleştirdi.
Bu açıklamalarında, İzmir'deki sorunlar üzerinden CHP'ye oy verenlerin tercihlerini sorgulayan Güler, tartışmalara neden oldu.
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