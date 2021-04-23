CHP'lilerden çok sert Canan Kaftancıoğlu tepkisi: CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor!

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 tarihinde skandal bir tweet atarak, 'Ermeni soykırımı' göndermesi yapmıştı.

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CHP'li Kaftancıoğlu'nun mesajı, bu yıl 23 Nisan'da da gündem oldu. Ekşi Sözlük'te de 'Canan Kaftancıoğlu'nun 23 Nisan tweet'i' başlığı ile paylaşımlar yapıldı. Çoğunluğu CHP'li olan Ekşi Sözlük kullanıcıları, Kaftancıoğlu'nu sert ifadelerle eleştiri.

O mesajlardan bazıları:

'CHP'yi kirletiyor'

"Evet, kendisi sözde ermeni soykırımı iddiasını tanıdığını beyan eden gaflet, delalet ve hatta hıyanet içerisindeki olan kişidir. CHP'yi kirletiyor."

'CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor'

"Ermenistan'da bir sağ partinin Erivan İl Başkanı'nın atacağı bir tweet. İçeriden bildiriyorum, evet, CHP Ermeni milliyetçileri tarafından yönetiliyor. Muharrem İnce de bu sebeple parti kuruyor. Milletvekilleri, eski bakanlar da bu sebeple İnce'nin yanında."

'Bu ve buna benzeyenleri partide tutan gerizekalılar'

"Bu kadın CHP'li, Atatürkçü falan değil. Millet CHP'ye karşı cephe alsın diye oraya yerleştirilmiş bir truva atı. CHP'nin yıllarca oy alamamasının sebebi bu ve bunları partide tutan gerizekalılar."

'CHP'nin başında kafası soğan cücüğü kadar çalışan birisi olsa...'

"CHP'nin fabrika ayarlarına dönmesini sağlayacak çok sıkı ve idealist bir lidere ihtiyaç var. CHP'nin başında kafası soğan cücüğü kadar çalışan idealist ve CHP ilkelerine bağlı bir adam olsa ülke bu hale gelmezdi."

'Gayet aklı başındayken atılmış bir tweet'

"20-22 yaşına kadar atılmış bir tweet olsa dersin ki evet gençliğinde çalkantılı bir düşünce dünyası varmış mazur görelim, şimdiki düşüncelerini yansıtmaz. Gel gelelim ki o kadar genç yaşında atılmış bir tweet değildir, gayet aklı başındayken atılmış bir tweettir. Bu durum ABD'yi yönetmeye El-Kaide sempatizanı bir grubun aday olmasıyla aynı."