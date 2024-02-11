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Gündem CHP’liler TRUMP kadar olamadılar! Trump eşcinselliğe destek veren okulların fonlarını kesecek
Gündem

CHP’liler TRUMP kadar olamadılar! Trump eşcinselliğe destek veren okulların fonlarını kesecek

Yeniakit Publisher
2024-02-11 11:59:00 -
CHP’liler TRUMP kadar olamadılar! Trump eşcinselliğe destek veren okulların fonlarını kesecek

ABD seçimleri için kolları sıvayan eski Başkan Donald Trump, toplumun yaralarına parmak basmaya devam ediyor. Eşcinselliğe karşı savaş açacağını vurgulayan Trump, söz konusu sapkınlığa destek veren okulların fonlarını keseceğini söyledi.

ABD'deki seçimler için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Donald Trump, Güney Carolina'da bir miting düzenledi.

TRUMP CİNSİYETSİZLEŞTİRMEYİ HEDEF ALDI

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yeniden yarışa hazırlanıyor.

Conway'de açıklamalarda bulunan Trump, dünyayı kasıp kavuran 'cinsiyetsizleştirme' sapkınlığına karşı harekete geçeceğini açıkladı.

Seçimi kazanması halinde eşcinselliğe savaş açacağını vurgulayan Trump, söz konusu sapkınlığa destek veren okulların fonunu keseceğini söyledi.
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Donald Trump yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Eğer seçimi kazanırsam, ilk gün eşcinsel çılgınlığını ve diğer uygunsuz politikaları savunan tüm okullara verilen fonları kesen bir başkanlık emrini imzalayacağım.

ABD'DE SEÇİM NE ZAMAN?

ABD'nin 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 Salı günü gerçekleştirilecek.

Seçmenlerin seçeceği Seçiciler Kurulu, Aralık ayında, başkanı ve başkan yardımcısını seçecek.

2024 seçimlerinin galibi de 20 Ocak 2025 Pazartesi günü göreve başlayacak.

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