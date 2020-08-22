  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem CHP'liler susturulunca o çıktı! İP'li Aytun Çıray'dan müjdeyi karalama girişimi
Gündem

CHP'liler susturulunca o çıktı! İP'li Aytun Çıray'dan müjdeyi karalama girişimi

İYİ Partili Aytun Çıray, CHP'ye yandaşlığıyla bilinen Halk TV'de katıldığı bir canlı yayında Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz müjdesini karalamaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2020-08-22 11:04:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği müjdesini açıklaması sonrası, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir televizyon programında tepki çeken sözler sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, halktan gelecek tepkilerden korkarak partisinin milletvekillerine Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili konuşma yasağı getirmesi nedeniyle eleştirememelerinin yerini İP'li vekiller aldı. İP'li Aytun Çıray, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfini karalamaya çalıştı.

"Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştirilir"

AK Parti hükümetinin yaptığı hemen hemen her işe engel olma siyaseti yürüten Çıray, doğalgaz müjdesinde de bekleneni yaptı. Yaptığı açıklamalarda Türkiye tarihini en büyük doğalgaz rezervi keşfini küçümseyen Çıray, "320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgaz ile değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı. Çıray'ın bu sözlerine vatandaşlardan sert tepkiler geldi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Gündem

Doğalgaz müjdesi sonrası İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar dolarlık doğalgaz keşfi yapıldığını duyurması sonrası sosyal medyadan açıklama..
Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'
Gündem

Gökçek'ten çarpıcı iddia! 'Fetullah Gülen'den CHP'ye doğal gaz talimatı: Bir an önce...'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, keşfedilen doğal gazla ilgili CHP'ye talimat verdiğini..
Afganistan’da patlama! 5 ölü
Dünya

Afganistan’da patlama! 5 ölü

Afganistan’ın batısındaki Gor vilayetinde patlamada 5 sivil hayatını kaybetti. Patlamanın Taliban tarafından yapıldığı öne sürüldü...
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı