CHP'liler susturulunca o çıktı! İP'li Aytun Çıray'dan müjdeyi karalama girişimi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfedildiği müjdesini açıklaması sonrası, İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray katıldığı bir televizyon programında tepki çeken sözler sarf etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, halktan gelecek tepkilerden korkarak partisinin milletvekillerine Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezerviyle ilgili konuşma yasağı getirmesi nedeniyle eleştirememelerinin yerini İP'li vekiller aldı. İP'li Aytun Çıray, CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'de Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz rezervi keşfini karalamaya çalıştı.

"Bu doğalgazla sinemada sandalye değiştirilir"

AK Parti hükümetinin yaptığı hemen hemen her işe engel olma siyaseti yürüten Çıray, doğalgaz müjdesinde de bekleneni yaptı. Yaptığı açıklamalarda Türkiye tarihini en büyük doğalgaz rezervi keşfini küçümseyen Çıray, "320 milyar metreküp olup olmadığı henüz belli olmayan bir doğalgaz ile değiştirseniz değiştirseniz sinemada sandalye değiştirirsiniz" ifadelerini kullandı. Çıray'ın bu sözlerine vatandaşlardan sert tepkiler geldi.