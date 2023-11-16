CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Başta BM olmak üzere uluslararası teşkilatlar Hamas’ı ‘hak arayıcı meşru bir temsilci’ olarak görürken, CHP ve avanesi Siyonist ağzıyla konuşuyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ardından CHP liderliğine seçilen Özgür Özel ve adamları her fırsatta haydut devlet İsrail’in yanında saf tutarak Hamas’ı terör örgütü olmakla itham ediyor.

Dünya ‘direnişçi’ diyor

Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası teşkilatlar Hamas’ı terör örgütü olarak tanımlamazken, zillet bileşenleri Gazze halkının meşru temsilcilerine “terörist” yaftası vurmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Genel Mahkemesi’nin 2014 yılında Hamas’a yönelik verdiği ‘terör örgütü olarak tanımlanmasının sağlam hukuki temellerden yoksun olduğu’ kararını görmezden gelen Meral Akşener’in ardından CHP lideri Özgür Özel ve adamları her fırsatta Siyonist ağzıyla konuşarak ümmetin aslanlarına terörist damgası vuruyor.

Önce İsrail'e terörist desinler

Her fırsatta eli kanlı YPG için “vatanını koruyan bir örgüttür” diyen CHP’lilerin, katil İsrail’in işgaline diren Hamas’ı terörle itham etmesini Akit’e değerlendiren Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Mahmut Yardımcıoğlu, “Kim ne derse desin, kim bu hadiseye nasıl yaklaşırsa yaklaşsın biz Müslüman kimliğiyle tanınan ve milli özellikleriyle tebarüz etmiş Müslüman Türk milletiyiz. Her olaya Müslüman Türk milleti kimliğiyle, onun vakarıyla, onun bakış açısıyla, ona yaraşan bir mefkûre ile bakmak durumundayız. Dolayısıyla biz İsrail’in herhangi bir şekilde Gazze’ye, Filistin’e, Filistinlilere, Batı Yaka’ya karşı yapmış olduğu tüm terör eylemlerinin hepsini kınıyoruz ve reddediyoruz. Türkiye’de adı ne olursa olsun ister Cumhuriyet Halk Partisi olsun ister İYİ Parti olsun, diğerleri olsun asla bu hadiseye bu şuurun dışında başka bir yaklaşımla, başka bir akılla, başka bir bakış açısıyla yaklaşamaz.

Hamas bir terör örgütü değildir

Dolayısıyla Hamas bir terör örgütü değildir. Hamas’a terör örgütü diyenler keşke aynı şekilde İsrail’le ve terör örgütü, terör devleti demeyi başarsalardı. Biz bu hadiselere Hamas’a terör örgütüdür diyenlerin safında değiliz ve onların baktığı gibi bakmıyoruz. İsrail’e küçük çocukları öldüren teröristten daha terörist bir devlet gözüyle bakıyoruz. Keşke bizim ülkemizde yaşayan muhalefette İsrail’e gösterdiği yakınlığı, keşke, Filistin’e de Gazze’ye orada yaşayan insanlara, orada yaşayan kadınlara, orada yaşayan çocuklara da gösterebilselerdi. Maalesef ki bu şuurdan, bakış açısından ve beş bin yıllık tarihi bulunan devlet bakış açısından uzaklar. Dolayısıyla bu tür yaklaşımları normaldir. Biz bugüne kadar asla Gazze’de yaşananlara göz yummadık ve yarınlarda da yummayacağız. İYİ Parti’nin ve özellikle Cumhuriyet Halk Partisi’nin dünden beri milletin milli, manevi her türlü değerlerine karşı hatta düşman tavırlar sergilemesinden hareketle bu olaya da milletin yanında durmayarak kendi öz benliğini ortaya koymuş gözüyle bakıyoruz ve düşünüyoruz. Ülkemizdeki iktidarından muhalefetine herkesin yek pare olarak, tek bir vücut olarak aynı tepkiyi göstermeleri gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.