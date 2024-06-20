CHP’liler şimdi buna ne diyecek? Peygambere hakarette ‘düşünce özgürlüğü’, Mustafa Kemal’e hakarette ‘atın cezaevine’

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Kafirlerin Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkındaki iftiraları 1400 yıldır değişmedi. Rezil iddialara İslam alimleri tarafından yüzlerce kez cevap verildiği ve iftiralar çürütüldüğü halde, günümüzde dahi aynı yalanlarla İslam Peygamberi ve Müslümanlar hedef alınmaya devam ediliyor. Son olarak katıldığı YouTube yayınında Nebi Aleyhisselam hakkında rezil ifadeler kullanan Diamond Tema isimli kemalist, zikretmesi güç ifadeler kullanarak büyük infiale neden oldu.

CHP sahip çıktı

Diamond Tema hakkında Hz. Muhammed Aleyhisselam hakkındaki ifadeleri nedeniyle soruşturma başlatıldı. Tema Arnavutluk’a kaçınca da hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yaşananların ardından CHP’li isimler Diamond Tema’nın skandal sözlerinin aslında hakaret içermediğini savundu ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca Tema’nın laikliği koruduğu ve laik ülkede bu sözlerin sarf edilebileceğini ileri sürdüler.

Önerdiği kitapta Mustafa Kemal hakkında neler yazıyor neler!

Diamond Tema’nın bir yayını sırasında, Lord Kinross tarafından yazılan “Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu” isimli kitabı takipçilerine övdüğü ve önerdiği ortaya çıktı.



ÖNE ÇIKAN VİDEO

Söz konusu kitapta ise Mustafa Kemal hakkında inanılmaz ifadeler yer alıyor. Kitapta, “Eşcinsel, pedofili, genelev düşkünü” denilen Mustafa Kemal için, “Ergenlerden harem kurmuştu” iddiası yer alıyor.

Aynı zamanda kitapta, Mustafa Kemal’in İngilizlerin valisi olmak istediği de iddia ediliyor.

Buna da sahip çık CHP!

İslam’a mugayir her halta atlayıp yüksek sesle destek çıkan CHP’nin, Nebi Aleyhisselam hakkındaki skandal sözlerin “ifade özgürlüğü” olduğunu savunması, akıllara Tema’nın Mustafa Kemal hakkında önerdiği kitaba da destek verip vermeyecekleri sorusunu getirdi. CHP’nin Mustafa Kemal hakkında, “Pedofili, ergenlerden harem kurdu, genelev düşkünü” vb. denmesini de “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirip değerlendirmeyeceği merak konusu oldu!..