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Gündem CHP'liler isyanda! Cihangir İslam böyle gaz aldı
Gündem

CHP'liler isyanda! Cihangir İslam böyle gaz aldı

CHP'ye katılan eski Saadet Partili Cihangir İslam, kendisine tepki gösteren eski CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü'nün paylaşımını alıntılayarak, "CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 16:24:00 -
CHP'liler isyanda! Cihangir İslam böyle gaz aldı

Geçtiğimiz yıl Saadet Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili Cihangir İslam, soluğu CHP’de aldı.

CHP'yi karıştırışan gelişmeye en sert tepkiyi eski Manisa Milletvekili Şahin Mengü, gösterdi.

Cihangir İslam'a rozet takılmasına tepki gösteren Mengü, "Cihangir İslam'a CHP rozeti takılması tüm bu partiye gönül veren laiklikten yana olan ulusalcılara, siz bu partiden gidin biz sizi istemiyoruz demektir. Bu partiye emek vermiş, gönül vermiş insanları bu aymazlığa tepki vermeye çağırıyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Cihangir İslam'dan CHP'lilere yaranma çabası

Cihangir İslam, Şahin Mengü'nün kendisine yönelik açıklamasına cevap verdi.

CHP'lilere yaranma yönünde ifadeler kullanan İslam, Mengü'nün paylaşımını alıntılayarak "Sayın Şahin Mengü ile Esenboğa Havalimanı'nda karşılaşmış, uçak kalkana kadar kısa bir sohbet de etmiştik. Engellemiş ve aşağıdakileri yazmış. CHP'liler şunu bilsin isterim; çoğulcu demokrasi için eşit şartlarda herkesle çalıştım ve çalışırım" dedi.

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