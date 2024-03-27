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Gündem CHP'liler İmamoğlu'na isyan bayrağı çekti! Dikkat çeken afişler
Gündem

CHP'liler İmamoğlu'na isyan bayrağı çekti! Dikkat çeken afişler

Yeniakit Publisher
2024-03-27 04:30:00 -
CHP'liler İmamoğlu'na isyan bayrağı çekti! Dikkat çeken afişler

CHP'liler, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı ayaklandı. Kemal Kılıçdaroğlu gönülleri tarafından İstanbul'un birçok ilçesinde "Seni sırtından bıçaklayanlara oy moy yok!" yazılı Kemal Kılıçdaroğlu afişleri asıldı.

Seçime günler kala CHP'de sular durulmak bilmiyor. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı isyan bayrağı çeken Kemal Kılıçdaroğlu Gönüllüleri, İstanbul’un birçok ilçesinde sokaklara Kemal Kılıçdaroğlu afişleri astı.

'Oy moy yok'

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen Tolgahan Erdoğan sosyal medya hesabından söz konusu afişlerin görüntülerini paylaşarak "Seni sırtından hançerleyenlere OY YOK' Kılıçdaroğlu Gönüllüleri yazan pankartlar, Kurultay sonrasında Alevilerin halen Parti Yönetimine ve Hançercilere açıkça tepkili olduğunu gösteriyor." dedi.


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