CHP’liler hem ısırıp hem bağırıyor! Duruşma yapılmasın diye her şeyi yapıp ertelenince de tepki gösterdiler!

CHP’li milletvekilleriyle birlikte bu sabah başlaması gereken duruşmayı da avukat sıralarına oturarak sabote eden CHP’liler arasında bulunan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Hukuksuz karar geri alınana kadar oturduğumuz avukat sıralarından kalkmayacağız. Yasal hakkımızı kullanarak hukukçu olarak ben, milletvekilimiz Turan Taşkın Özer, PM üyemiz Bahadır Erdem; diğer hukukçu milletvekilleri ve parti kurmaylarımızla avukat sıralarına oturduk. Ancak hâkim, bize hiçbir hukuki gerekçe gösteremeden yerimizden kaldırmak istedi ve jandarmaya bizim için ‘Zorla çıkarın’ talimatı verdi, ara verip gitti. Bir yıldır tutuklu bir şekilde duruşma bekleyen arkadaşlarımız buradayken, karşımızda duruşma ilerlemesin, ipe un serilsin diye her türlü usulsüzlüğü yapan ve bunu alan bir mahkeme heyeti var. Hukuku tecrübesi yetmeyenlere çiğnetmeyeceğiz!” diye paylaşım yaptı.

DURUŞMA YAPILMASIN DİYE HER ŞEYİ YAPTILAR ERTELENİNCE DE TEPKİ GÖSTERDİLER!

Yaptıkları bir sürü hukuksuz eylem ve taşkınlık sonrasında dava yarına ertelenince de aynı Murat Emir bu kez; “İBB kumpas davasında mahkeme başkanı, başlatmadığı duruşmayı erteledi. Bir yıldır tutsak edilen arkadaşlarımız savunmaları için beklerken, mahkeme başkanı ve ısmarlama heyet süreci uzatıyor. Gerçeklerden mi kaçıyorsunuz? Daha nereye kadar kaçacaksınız!” diye yazdı. CHP’lilerin hem duruşmaları sabote edip hem de duruşmalar ertelendiğinde mahkeme heyeti duruşma yapmaktan korkuyormuş gibi davranması herkese pes dedirtti.