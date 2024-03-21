CHP’liler halka tepeden bakıyor! Ak Parti’ye oy verenlere iğrenç hakaret!

İzmir’de kendisine mikrofon uzatılan CHP’li kadın AK Parti’ye ve diğer partilere oy verenlere hakaret etti. Kadın, “Dolayısıyla diğer partiye atanların zekâ ve IQ seviyesini çok merak ediyorum” dedi.

HABER MERKEZİ

CHP'li belediyelerde dönen talana, yolsuzluğa, rüşvete bavullar dolusu paralara rağmen seçmeni CHP’de ısrar ediyor. İdeolojik saikleriyle aklını ipotek ettiren azınlık, Türkiye’ye çağ atlatan AK Parti iktidarını ve seçmenini küçük görürken en ufak bir hizmet dahi yapamayan, metroları yürütemeyen ele geçirdikleri belediyeleri hizmetsiz bırakan CHP'li belediyelerde ısrar ediyor. Son olarak İzmir’de gerçekleştirilen bir sokak röportajına yansıyan görüntülerde kendilerini aydın, çağdaş gören CHP’lilerin gerçekten ne kadar sığ ve aklını ipotek ettirdiklerini gözler önüne serdi. Kendisine mikrofon uzatılan ve hangi partiye oy verileceği sorulan bir kadın, “Belli değil mi? Duruşumuzdan, vizyonumuzdan, şeklimiz ve şemailimizden belli değil mi? Tabii ki CHP’ye atacağız” dedi. Muhabirin ‘peki neden CHP?’ şeklinde sorduğu soruya ise, “Bir kere düşünce yapımız olarak ve ailemizden geçiş olarak bu hep bizde vardı. Zaten ekranda da neyin ne olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla diğer partiye atanların zekâ ve IQ seviyesini çok merak ediyorum” diyerek AK Parti seçmenini aşağıladı.