CHP’liler hakimin üzerine yürüdüler
Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın tutuksuz yargılandığı davada CHP’liler olay çıkardı.
HABER MERKEZİ
Davayı takip eden Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP üst yönetimi, Salman’ın tek başına yargılanma talebini reddeden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti. Mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP’liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı.