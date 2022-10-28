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Gündem CHP’liler hakimin üzerine yürüdüler
Gündem

CHP’liler hakimin üzerine yürüdüler

Nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, irtikap, güveni ve görevi kötüye kullanma, zimmet ve belediye hesaplarında kanuna aykırı olarak yapılan işlemlerle ilgili olarak İçişleri Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında yaklaşık 3 yıl önce görevinden uzaklaştırılan eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman’ın tutuksuz yargılandığı davada CHP’liler olay çıkardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 08:30:00 -
CHP’liler hakimin üzerine yürüdüler

HABER MERKEZİ

Davayı takip eden Muharrem Erkek, Seyit Torun, Mahmut Tanal ve Canan Kaftancıoğlu’nun da olduğu CHP üst yönetimi, Salman’ın tek başına yargılanma talebini reddeden mahkeme heyetine bağırarak saygısızlık etti. Mahkeme heyetinin üzerine yürüyüp hakaretler yağdıran CHP’liler, salondan kendi partilileri tarafından çıkarıldı.

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