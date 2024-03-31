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Siyaset CHP’liler bile Murat Kurum’a oy veriyor! 'Yallah İmamoğlu'
Siyaset

CHP’liler bile Murat Kurum’a oy veriyor! 'Yallah İmamoğlu'

Yeniakit Publisher
2024-03-31 13:57:00 -
CHP’liler bile Murat Kurum’a oy veriyor! 'Yallah İmamoğlu'

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’na tepki olarak Murat Kurum’a oy verdikleri pusulaları paylaşıyor.

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’na tepki olarak Murat Kurum’a oy verdikleri pusulaları paylaşıyor.

Mega kent İstanbul'da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçecek İstanbullular, sabah saatlerinde sandıkların kurulduğu okullara gelmeye başladı.

Oy verme işlemi başladığında okula alınan vatandaşlar, sandıkların bulunduğu sınıfların önünde yoğunluk oluşturdu. Görevlilerin sırayla içeri aldığı vatandaşlar, kabinlerde tercihlerini yaparak oy pusulalarının bulunduğu zarfları sandığa bıraktı.

İSTANBUL İÇİN 49 ADAY YARIŞIYOR

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı olabilmek için Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Yeniden Refah Partisinin adayı Mehmet Altınöz, Saadet Partisinin adayı Birol Aydın ve DEM Parti'nin adayı Meral Danış Beştaş'ın da aralarında bulunduğu partili 22 aday ile 27 bağımsız aday yarışıyor.

EN AZ SEÇMEN ADALAR'DA

Türkiye genelindeki 1094 ilçe seçim kurulundan 80'inin yer aldığı kentte, 33 bin 228 sandık kuruldu. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'LİLER BİLE MURAT KURUM'A OY VERİYOR

Genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen CHP’liler, Ekrem İmamoğlu’na tepki olarak Murat Kurum’a oy verdikleri pusulaları paylaşıyor. Kılıçdaroğlu taraftarı bir vatandaş, ilçede TİP’e, İBB’de oyunu Murat Kurum için kullandı.

ÜYE KARTINI PAYLAŞTI

İstanbul’da Murat Kurum’a oy veren bir CHP’li, üye kartı ile birlikte seçim pusulasının fotoğrafını paylaştı.

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