CHP’liler Babaeski’ye çökmüş

ZEKERİYA SAY İSTANBUL

Hizmetten çok skandallarla, ihale vurgunlarıyla ve yolsuzluklarla gündeme gelerek, adeta yandaş semirtme merkezine dönüşen CHP’li belediyeler, liyakatte de sınıfta kaldı. Başta Belediye Başkanı Av. Abdullah Hacı olmak üzere çok sayıda yöneticinin akraba ve dostlarını işe alarak CHP yönetimindeki Babaeski Belediyesi’ni akraba çiftliğine çevirdikleri ortaya çıktı.

Babaeski Belediyesi'nde kadrolaşma rezaleti

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını ilke edinen akit, kirli pazarlıklar sonrası 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı ilan edilen ve yerel seçimler öncesi “Babamın oğlu olsa işe almayın” diyerek şov yapan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP’li belediyelerde dönen fırıldakları deşifre etmeyi sürdürüyor. Her fırsatta “liyakat” vurgusu yaptıkları halde ele geçirdikleri belediyelerdeki makamları eş-dost ve akrabalarına peşkeş çekerek, kamu kurumlarını yandaş arpalığına çeviren CHP’li belediyelerdeki skandallar gündemdeki yerini korurken, bir kadrolaşma skandalı da Kırklareli Babaeski Belediyesi’nde patlak verdi. Başkanlığını CHP’li Av. Abdullah Hacı’nın yaptığı Babaeski Belediyesi’nde görevli çok sayıda yöneticinin, akrabalarını işe alarak belediyeyi nepotizm bataklığına sapladığı ortaya çıktı.

Ballı koltukları yandaşlar kapmış

İşte CHP’li belediyeyi akraba çiftliğine çeviren torpilli kadrolaşmadan bazıları örnekler:

CHP Babaeski İlçe Başkanı Erol Mutlu’nun oğlu Erdem Mutlu’nun, belediye kadrosunda istihdam edildiği belirtiliyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Babaeski Belediyesi önceki dönem Meclis Üyesi Hayri Tübeler’in oğlu Eser Tübeler, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü görevini yürütüyor

Önceki Dönem Meclis Üyelerinden Makbule Önen’in yeğeni Erdağ Önen, belediye bünyesinde inşaat mühendisi olarak çalışıyor.

Zabıta Memuru Tarkan Uslu ile Atatürk Mahallesi Muhtarı Sevda Uslu’nun kızı Aybüke Uslu, belediyede eğitmen kadrosunda istihdam ediliyor.

Belediye değil akraba çiftliği

Belediyede ballı koltuklara oturan torpilli yandaşların listesi şöyle devam ediyor:

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahri Güleç’in kızı Meltem Güleç Birdal

Yazıişleri eski Müdürü Mehtap Çakır ile Tahsildar Hüseyin Sert’in kızları Melisa Sert

CHP Meclis Üyesi Feyzi Şenol’un oğlu Sabri Şenol

Önceki dönem CHP Meclis Üyesi Ertuğrul Kurtpulat’ın kızı Seda Kurtpulat Pelit

Önceki dönem CHP Meclis Üyesi Ali İhsan Filiz’in eşi Seniye Filiz

Garaj Amiri Raif Ergin’in oğlu Mert Berke Ergin

Başkan Makam Şoförü Kâşif Gemici’nin oğlu Utku Gemici

Tahsildar Ertan Diril ile İşçi Semra Diril’in oğlu Egemen Diril

İtfaiye memuru Erol Civan’ın oğlu Erhan Civan

Ustabaşı Murat Gamsız’ın oğlu Emre Gamsız

İşçi Cavit Kumsar’ın oğlu Gökhan Kumsar

Emekli Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Sermin Güngör’ün oğlu Özgün Güngör

Başkanın kadrolaşma sicili kabarık

Öte yandan, Başkan Av. Abdullah Hacı’nın, Meclis Üyesi olduğu dönemde aralarında Özkan Arbaş’ın da olduğu çok sayıda yandaşı işe aldığı ifade ediliyor. Skandal kadrolaşma, CHP’li başkanlarca yönetilen belediyelerdeki kadroların yandaşlara nasıl peşkeş çekildiğini bir kez daha gözler önüne serdi.