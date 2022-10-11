CHP'liler ağır sözlerle hedef almıştı! AK Parti'ye katılan Mehmet Ali Çelebi'den tepkilere cevap

FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi ve milli konuları önceleyen siyasi anlayışından dolayı AK Parti'ye katıldığını açıklayan ve muhalefetin hedefi haline gelen eski CHP'li Mehmet Ali Çelebi, tepkilere cevap olarak "Söylediklerimde, haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz, istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

2021 yılında CHP'den istifa eden bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada AK Parti'ye katıldığını açıkladı.

"Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim"

Çelebi Twitter hesabındaki mesajında, şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'nin namuslu ellerinde yetişen asker kökenli bir milletvekili olarak yol haritamı çizen şehitlerimiz ve beni bugünlere getiren aziz milletimizdir. Açıktan tarafım. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerde olmam düşünülemez! Vatan ve millet bütünlüğümüzü, -FETÖ, PKK terör örgütleriyle kararlı mücadeleyi, -Milli konuları ( Mavi Vatan, S400, Kıbrıs, Azerbaycan, Sözde Soykırım, Tezkereler, Savunma Sanayisi) önceleyen siyasi anlayışımın gereği olarak; Kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyetimizin neferi, Atatürk'ün askeri, Türk Milletinin sesi olarak yoluma Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti'de devam edeceğim. Kurulan yeni dünya düzeninde bölgemizdeki egemenlik mücadelemiz akamete uğramadan devam etmelidir."

"Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum"

"Davet ederek şahsımı onurlandıran Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Halkımızın dertlerine çareler üretmek için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da çok çalışmaya devam edeceğim. Özellikle Kahraman Güvenlik Güçlerimizin, şehit aileleri ve gazilerimizin hak ve hukukuna yönelik düzenlemeler için katkı sunacağım. Mücadelemiz, dirayetimiz, direncimiz, inancımız mensubiyetinden gurur duyduğumuz Türk Milletinin var oluş gayesine hizmet, Türkiye'nin tarihsel devamlılığına sonuna kadar destektir."

CHP'li isimlerden hakaret

Çelebi'nin AK Parti'ye katıldığını duyurması sosyal medyada gündem oldu. Çelebi'ye CHP'liler başta olmak üzere muhalefet kanadından tepki geldi. Bazı CHP'liler ise hakaret ederek Çelebi'yi çirkin sözlerle hedef aldı.

Çelebi'den tepkilere yanıt

Mehmet Ali Çelebi ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine gelen tepkilere yanıt verdi. Çelebi, şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ kumpaslarında kader arkadaşlığı yaptığım komutanlarıma, kardeşlerime, sevdiklerini kaybetmiş ailelerimize sesleniyorum: Başımın tacısınız. Söylediklerimde, hassasiyetlerimde haklı çıkmazsam, bunu teyit etmezseniz siz istediğiniz an siyaseti bırakmayı söz veriyorum."

"Siyaseti bıraksam da Cumhur ittifakı derim!"

Geçtiğimiz aylarda Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.