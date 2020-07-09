CHP'li Zeydan Karalar üç ay önce kurulan hırdavatçıdan 810 bin liralık maske aldı

Dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele sürerken fuar alanını 'sahra hastanesi' ilan eden Adana Büyükşehir Belediyesi, bu kez ihaleyle gündeme geldi. Başkan Zeydan Karalar liderliğindeki belediye yönetimi, 'acil afet' kapsamında rakipsiz olarak davet edilen üç aylık hırdavat şirketinden 810 bin TL değerinde maske alımı yaptı.

Adana Büyükşehir Belediyesi, 22 Mayıs 2020 tarihinde maske alımı için, Doğanlar Hırdavat Tic. Lim. Şirketi'yle el sıkıştı. "Acil afet ve benzeri durumlar" için öngörülen teknikle gerçekleştirilen alım kapsamında, söz konusu şirketin rakipleri belediyeye davet edilmedi.

Doğanlar Hırdavat tek başına ihaleye girdi

Tek başına teklif veren Doğanlar Hırdavat, 810.500.000 Tl'lik işi aldı.

EKAP'ta yayımlanan ihale bülteninde bedel 810 bin TL olarak yer alıyor.

"Covid-19 ve diğer solunum yolu virüslerinin neden olduğu solunum yolu hastalığından koruma ve kontrol önlemleri kapsamında kişisel koruyucu donanım alımı işi" başlığıyla yayımlanan ihale, dijital sistem EKAP'ta yayınlandı.

Adana Büyükşehir ihale açmadan üç ay önce kuruldu

Adana Ticaret Sicil kayıtlarına göre Doğanlar Hırdavat Tic. Lim. Şirketi, ihaleden üç ay önce 5 Şubat 2020 tarihinde kuruldu.