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Siyaset CHP'li Yıldırım'dan hadsiz sözler! Süleymancılar hariç birçok cemaati tehdit etti
Siyaset

CHP'li Yıldırım'dan hadsiz sözler! Süleymancılar hariç birçok cemaati tehdit etti

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan "kız çocuğunu 6 yaşındayken evlendirdi" iftirasından sonra sahneye çıkan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, seçmenleri olan Süleymancılar cemaati hariç birçok cemaat ile vakfı hedef göstererek, "Bu tecavüzcülerden hesap soracağız" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 22:09:00 - 2022-12-12 22:13:34

 Yeniakit.com.tr 

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde konuşan CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'e atılan kız çocuğunu 6 yaşındayken evlendirdi iftirası üzerinden birçok cemaat ve derneği hedef gösterdi.

CHP'li Yıldırım, sıraladığı dernek ve cemaatleri tecavüzcülükle suçlarken, son seçimde kendilerine oy veren Süleymancıları saymadı.

Yıldırım'ın hedef gösterdiği cemaat ve dernekler şöyle:

- AGD
- İskenderpaşa Cemaati
- İsmailağa Cemaati
- Erenköy Cemaati
- Menzil Cemaati
- İlim Yayma Cemiyeti
- Nakşibendiler
- Birlik Vakfı
- Tügva
- Türgev
- Ensar
- Hayrat

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