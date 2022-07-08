CHP'li Yedekçi hocalarını yuhalayan Hacettepelileri övdü! 'Aydınlık gençler' diyerek güzelleyip ODTÜ yönetimini hedef aldı...

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin mezuniyet töreninde yeni mezun genç doktor, konuşmasını siyasi söylemlere çevirince, Dekan Prof. Dr. Deniz Demiryürek, nezaketli üslubuyla öğrencisinden konuşmasını sonlandırmasını istedi.

Salondaki öğrenciler ise Prof. Demiryürek'e ıslıklarla karşılık verdi.

Öte yandan, önceki ay PKK yandaşı öğrencilerin terör örgütü paçavraları ile yürüyüş düzenlediği ODTÜ'de mezuniyet töreni "güvenlik endişesi" sebebi ile iptal edildi. Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, farklı grupların mezuniyet törenini propaganda amacı ile kullanmak isteyebileceği belirtildi.

Hocalarını yuhalayan öğrencileri övdü!

Habertürk canlı yayınında konuşan CHP 25 ve 26. Dönem Milletvekili Doç. Dr. Gülay Yedekçi, Hacettepe Üniversitesi'nde hocalarını yuhalayan öğrencilerin saygısızlığı için, "Aydınlık gençler." yorumunu yaptı.

Yedekçi, güvenlik endişesi sebebi ile iptal edilen ODTÜ mezuniyet töreni için de iktidarı hedef alarak, "Öğrencilerin söyleyeceklerinden korktular." hezeyanını öne sürdü.