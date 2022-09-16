CHP’li Yavaş’tan halka yeni hizmet: Sinekli ekmek!

ÇINAR DEMİR ANKARA

AK Parti’den devraldığı projeleri yarım bırakan Yavaş, Halk Ekmek’i bile yönetemiyor. Avukat Mikail Yılmaz’ın, bir müvekkilinin yakını tarafından Halk Ekmek büfesinden alınan ekmeğe ilişkin Akit’e gönderdiği fotoğraflar mide bulandırdı. Şehit Kubilay Mahallesi’ndeki Halk Ekmek büfesinden alınan ekmek üzerinde kocaman bir karasinek bulunduğunu belirten Yılmaz, şunları anlattı: “Ekmeğin üzerine yapışık vaziyette kocaman bir karasinek vardı. Arkadaşlar fotoğrafını çekip ekmeği büfeye iade etmişler. Durumu protesto ettiklerini bildirmişler. Kendilerinden özür dilenmiş. Ancak bu durum, Ankara gibi güzide bir başkentin Büyükşehir Belediyesi’ne hiç yakışmıyor. Hepimiz ülkemiz, halkımız ve Ankaramız adına çok üzüldük.”