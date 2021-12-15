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Gündem CHP’li Yalova Belediyesi yolsuzluğu yeniden bilirkişiye sorulacak
Gündem

CHP’li Yalova Belediyesi yolsuzluğu yeniden bilirkişiye sorulacak

CHP’li Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünde çalışan Reşat Elgin’in zimmetine para geçirmesiyle ilgili davanın görülmesine devam edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 16:38:00 -
CHP’li Yalova Belediyesi yolsuzluğu yeniden bilirkişiye sorulacak

Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç mahkeme salonunda hazır bulundu. “Denetim görevini ihmal”, “irtikaba göz yumma” ve “zimmet” suçlarından tutuksuz yargılanan ve görevden uzaklaştırılan CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, duruşmayı adliye binası dışından takip etti. Sanık ve avukatlara söz verilmesinin ardından dinlenilen tanık L.P.T, Halit Güleç, müteahhit Bekir B. ve Reşat Elgin’i tanıdığını, 2019 yılına kadar belediyeye iş yaptığını belirterek, Güleç’in müdürlerle yaptığı toplantıda kendisine iş verilmemesi talimatı verdiğini ileri sürdü.

“Salman’ın hiçbir fonksiyonu yok”

Reşat Elgin’in Güleç’in verdiği liste doğrultusunda ödemeleri yaptığına birçok kez şahit olduğunu iddia eden L.P.T, Güleç’ten habersiz otoparka dahi araç parkının yapılamadığını, belediyeyi Salman’ın yönetmediğini öne sürerek, “Salman’ın hiçbir fonksiyonu yok” ifadesini kullandı. Tanığın ifadelerine katıldığını belirten sanık Reşat Elgin de tüm ödemeleri Güleç’in talimatıyla yaptığı iddiasında bulundu.

Yalova Belediyesi avukatı ise 150 sayfalık bilirkişi raporuna, üyelerinden birinin hesap uzmanı olması nedeniyle katılmadıklarını, bu nedenle yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Reşat Elgin’in tutukluluğunun devamına ve yeni bilirkişi raporu istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

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