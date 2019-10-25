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CHP'li vekiller TBMM'yi ayağa kaldırdı! 'Alkol istiyoruz'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın TBMM lokantasında alkol olmadığı gerekçesiyle olay çıkardığı iddia edildi. Vekiller menüde alkol olmadığını söyleyen çalışanlara "Yarın da olmazsa görürsünüz" diyerek tehditler yağdırdı.

25 Ekim 2019 Cuma 16:59
CHP'li vekiller TBMM'yi ayağa kaldırdı! 'Alkol istiyoruz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alkol servisi, 2018 yılının mart ayında alınan karar doğrultusunda tüm tesislerde kaldırıldı. Öte yandan Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında gelen şehit haberleri nedeniyle, diğer resmi tesislerde de hassasiyet gösterilerek menülerde geçici düzenlemelere gidildi. 

Bir anda ortalık karıştı

TBMM ana binası içinde yer alan Üyeler Lokantası'nda önceki gece 'alkol' tartışması yaşandı. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, akşam yemeği yemek üzere Üyeler Lokantası'na gitti.

Efendim menümüzde alkol yok

Yemeğin ardından lokanta personeline, "Masaya alkol servisi yapın" talimatını veren ikili "Efendim menümüzde alkol yok" cevabını alınca sinirlendi.

Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz

Tehditler savuran CHP'li vekiller, "Yarın akşam bir daha geleceğiz. Geldiğimizde alkol olsun yoksa görürsünüz" diyerek mekandan ayrıldı. Gergin anlara diğer milletvekilleri de şahit oldu. Yenisafak.com'un TBMM kulislerinden ulaştığı isimlerin yaşananları doğruladığı iddia edildi.

Öte yandan geçtiğimiz ay CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz'ın da benzer bir gerginliğe imza attığı iddia edildi.

İki ismin, alkol servisi yapılmayınca sinirlenerek "Bir daha bu cevabı alırsak olay çıkartırız" dediği iddia edildi.

25 Mayıs 2013 tarihinde TBMM'de alkol ile ilgili düzenlemelerin görüşülmesi sırasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba "Bu yasağı getirenleri Allah'a havale ediyorum" sözleriyle gündeme gelmişti.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 16:59
  1. İstanbul
  2. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba
  3. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel
  4. CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz

YORUM YAZ

  • mustafamustafa4 sa önce
    BİRDE HARAM OLAN ŞEYİ ALLAHA HAVALE EDİYOR .............
  • hus coshus cos7 sa önce
    madem gerçek ATATÜRK cüsünüz neden meçlisin açılışını cuma namazı kıldıktan sonra açmanınz gerekmezmi.sahi gerçek ATATÜRK cümüsünüz 
  • hus coshus cos7 sa önce
    ALLAH Alkolu yasaklamış, hırsızlığı yasaklamış zinayı yasaklamış. kul hakkının yasaklamış, tecavüzü yasaklamış. cinayeti yasaklamış. şiimdii.ALLAHIN yasakladıgı bu şeyleriyetkililer yasaklarsa bunları ALLAH nasıl havale edeceksin. ya ALLAH aincınız yok yada alay ediyorsunuz.siz gerçektenesiniz.
  • termintermin7 sa önce
    bunlar kafayı yemiş 
  • termintermin7 sa önce
    git evinde çatlayana patlayana kadar iç... orası gittiğin pavyon mu sandın... kim işyerinde yemekhanesinde alkol içiyor... rahatlık sana öyle batmışki orayı meyhane sanmışsın..sen orda milletin çalışanısın,,,oranın patronu mu sandın diyecem patron bile işyerinde içki içmez....
  • Nizami alem Nizami alem 7 sa önce
    Bu .......ler iktidar olursa ülkeyide çilingir sofrasından sarhoş kafayla yönetecek...
  • Pazarcı Pazarcı 7 sa önce
    Lan orası meyhanemi yoksa milletin meclisimi orası millete hizmet yerimi yoksa size alem yerimi ulan memleketde meyhanemi bitti yosa porovakasyomu yapıyorsunuzher ne halt yapıyorsanız onun yeri dışarısı
  • mutmainemutmaine7 sa önce
    ! ALLAH İSTİYOR, İNSANLAR UYGULUYOR, NE OLDU ZORUNUZA MI GİTTİ !
  • İdo1 İdo1 7 sa önce
    Zehiri zıkkımını için de burnunuzdan gelsin evinizde içemiyormusunuz. Millet sizi oraya kafa çekmeyemi gönderdi yoksa hizmetemi.
  • Alkol haramAlkol haram7 sa önce
    Ya kül hakkı.. Ya masum madur insanların hakkı.. Allah kuran hak diyenler tarafından tavanın dibini sigortasına yığıyorlar...akit bu daha önemli değil mi
  • SadıkSadık8 sa önce
    Ayık kafayla memlekete hayrınız yok, sarhoş kafayla ne hayrınız olacak. İçkili araba bile kullanılamazken, memleket nasıl idare edilir?
  • Vatnperver Vatnperver 8 sa önce
    İçin için başka ne yaparsiniz ki zaten ne zaman ayik gezdiniz acaba ayik olsa idiniz her hayirli işte muhalefet her şeŕre destek olmazdiniz bi de için sarhoş olun dökün içinizdeki pislikleri anlatin hainliklerinizi
  • OvalıOvalı8 sa önce
    Veli ye oy veren Malatya lilar. rakı şarabin vebali sizden sorulacak.
  • Şeref GazioğluŞeref Gazioğlu8 sa önce
    ALLAH cc bu milletin parasıyla millete ait olan yerlerde içki sattırana içene taşiyana Kıyamet gününe kadar lanet etsin
  • Osmanlı Osmanlı 9 sa önce
    Bu gerizekalilaradegil onlara oy verenlere allah akıl fikir versin inşallah
  • VatanVatan9 sa önce
    Haram olan alkolü yasaklayanları Allah'a havale etmek komik değil ya dinsizlik,ya densizlik ya da mallık.Chp'lilerin karakteri ve zekasını çok güzel ortaya koymuş
  • Deli İboDeli İbo9 sa önce
    Veli efendi, Allah'ın yasakladığı alkolu alamayınca, bu kanunu hazırlatanları Allah'a havale etmiş. Ulan sizin kavga ettiğiniz Rabbime dilekte bulunacak suratınızmı var. İnkar, şirk, isyan, kavga halinde olduğunuz Rabbime esas sizi ben şikayet ediyorum. Zıkkım için lan zıkkım.
  • Hasanali koseHasanali kose9 sa önce
    Anlamak mumkun degil bu ne diyor Allaha hevale ederim diyor demekki bu .......lar alkolu haram kabul etmiyorlar ozaman ne oluyor bunlar.......
  • atif atif 9 sa önce
    zikkimin kökünü icsinler orasi millete hizmet etme yeri, keyif etme yeri degil, iceceksenizde o zıkkımı gidin meyhaneye.asil suc bunlara oy veren maymunlarda.
  • TanerTaner9 sa önce
    İste chp bu... Ama ben kinamiyorum Chp nin zihniyeti yüzyıl da geçse degizmez
  • vatandaşvatandaş9 sa önce
    mecliste zıkkımlanma git ininde zıkkımlan.
  • ali ali 10 sa önce
    gitsinler evlerinde zikkimlsinlar, calistigin yer neresi olursa olsun alkol almak yasak, Avrupanin genelinde bilebu böyledir
  • AkilAkil10 sa önce
    Orası alkol içme değil kaz beyinli tanal bastır git dışarda iç zikkimlan ulan milleti alkol karşılığında mi temsil edicen........
  • MEŞEMEŞE10 sa önce
    alkoliallah haramkılmış,buyasagıgetiren ALLAHIN EMRİNİYERİNEGETİRMİŞ OLURBU KİŞİLEREALLAH BELAVERMEZSEVAPVERİR,,,,MİLLETVEKİLLERİNİN YEMEK ÜÇRETİ NEKADARONUACIKLARMISINIZ, İÇKİNİNÜCRETİNİKİMVERECEK TABİKİ HALKA VERECEK,,,, HALKA SORULSUN MİLLET VEKİLLERİNEİÇKİVERİLSİNMİVERİLMESİNMİ,,,, KAMU GÖREVLİSİ BİR MEMURİŞYERİNDEİÇKİİÇERSE GÖREVİNESONVERİLİR,MİLLETVEKİLLERİDE MEÇLİSDEİÇKİ İÇER VEYAALKOLLİ GELİRSEMİLLET VEKİLİGİDÜŞÜRÜLSÜN,,,,,DÜNYANINHİÇ BİR ÜLKESİNDE MECLİSDEYEMEKTEİÇKİ İÇİLMİYOR,,, ESKİDENİZ KUVETLERİ KOMUTANIDA GÜVENLİKTOPLANTISINDA İÇKİİSTEMİŞTİ,KIBRISBARIŞ HAREKETINDAGEMİSİ TÜRK PİLOTLARITARAFINDANBATIRILDI, GEMİDEBULUNAN TÜMMEHMETCİK ŞEHİTOLDU O KURTULDU,,,,BUNUN HAKINDA HİÇ BİRASKERİSORUŞTURMAYAPILMADI , BUKİŞ DAH SONRA DENİZKUVETLERİKOMUTANI OLDU ,İDAMLA YARGILANMASIGEREKİRDİ VE İDAMEDİLMESİGEREKİRDİ,,, SERHOŞMİLLETVEKİLLERİNDEN BU ÜLKEYE ZERE KADARFAYDAGELMEZ ZARARGELİR,
  • turanturan10 sa önce
    zıkkımın kökünü için,gidin eviniz de ne halt ediyorsanız edin.zehir zıkkım olsun..
  • 2000LER2000LER10 sa önce
    Bu provakatörler mi vekil? 
  • lkjlkj10 sa önce
    ....lar birde milletin parasını yemeyiz diyorlar hemde alkolla her türlü keyiflerle keyf yapıp yemeğin yanında o allahın yasaklamış olduğu haşa b.ku içmeselerde olmuyor
  • yediemirleryediemirler10 sa önce
    ZUKKUM İÇİN EMİ...
  • harunharun11 sa önce
    haram olan içkiyi getirmeyenleri ALLAH a havale etmek..))) komik.
  • Fatih Fatih 11 sa önce
    Zıkkım için Lan.
  • ERSİNERSİN11 sa önce
    HAYIRSIZ OLAN HERŞEYİ İSTER BU HERİFLER
  • Ali RüzgarAli Rüzgar11 sa önce
    Ohhhh iyi olmuşş, sizi gidi AK Partiye hainlik eden Akp liler, gelsinler sizlerinde evinizde içsinler. İnşallah bunlardan ders alırsınız da bir daha kine 3 kuruşluk menfaatiniz için Davanızı satmazsınız.
  • abdullahabdullah11 sa önce
     ...........  ne kadar alkollaikcisi oldugunuzu....ve ne kadar dini-milli deger -sehitlere saygidan yoksun oldugunuzu ispatlamak icin!!!
  • çaplıçaplı11 sa önce
    meclis meyhanemi ulan .biz asgari ücretimizle suyu bile idareli kullanıyoruz .

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