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Siyaset CHP'li vekiller Engin Altay ve Engin Özkoç'un buton gerginliği
Siyaset

CHP'li vekiller Engin Altay ve Engin Özkoç'un buton gerginliği

Beşiktaş'ta toplu açılış ve temel atma töreninde CHP'li vekillerden Engin Altay ve Engin Özkoç arasında yaşanan buton gerginliği kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2021-05-29 19:52:00 - 2021-05-29 20:05:00
CHP'li vekiller Engin Altay ve Engin Özkoç'un buton gerginliği

Beşiktaş Belediyesince düzenlenen toplu açılış ve temel atma törenine katılan CHP'li vekillerden Engin Altay ve Engin Özkoç arasında buton gerginliği yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, Beşiktaş'ta toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP'li heyet, açılışta kürsüdeki butona basmak için yerlerini aldı.

Özkoç ve Altay'ın gerginliği kameraya yansıdı

Heyet içerisinde bulunan CHP'li vekillere buton yetmedi. Engin Özkoç ve Engin Altay, aynı butona beraber bastı. O esnada Altay'ın elinin üzerine kendi elini koyan Özkoç, Engin Altay'ın tepki dolu bakışlarıyla karşılaştı.

Toplu açılış töreni

Dikkat çeken bu anın ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, butona basarak halk market, aşevi, akademi, kütüphane, Engelsiz Dans Topluluğu Sahnesi, STK odaları, Kadın Dayanışma ve Yaşam Merkezi, kültür merkezi, müze, park ve Beltaş Kitap Kafe'nin arasında olduğu projelerin toplu açılış ve temel atma törenini gerçekleştirdi.

 

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