CHP'li vekille adaylığı görüştü mü? Abdullah Gül'den açıklama

Abdullah Gül'ün adı son günlerde Millet İttifakı'nın adayı olarak anılmaya başladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gül'ün adaylığına yeşil ışık yakan bir açıklama yaparken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, "Herkes aday olma hakkına sahiptir. Elbet sayın Gül de" dedi.

"CHP'li vekille adaylık konusunu görüştü" iddiası

Abdullah Gül'ün, CHP'li bir milletvekiliyle arasında adaylığa ilişkin diyalog yaşandığı iddiası medyada yer almıştı. Gazeteci Şaban Sevinç, katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile CHP'li bir vekil arasında 'cumhurbaşkanlığı adaylığı' konusunda dikkat çeken bir diyalog yaşandığını öne sürmüştü. Sevinç'in geçtiğini öne sürdüğü diyalog şu şekildeydi;

CHP Mv.: Bizim Partililer size oy vermez.

Abdullah Gül: Niye vermesinler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mı verecekler?

CHP Mv.: Oy kullanmaya gitmezler.

Abdullah Gül: O zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın devam etmesini istiyorlar.

Abdullah Gül: Aday olsa bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de kazanma şansı yok.

"Görüşme ve konuşma yalan"

Gazeteci Sevinç'in aktardığı bilgiler büyük ses getirirken Abdullah Gül'den iddialara yanıt geldi. 11. Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili bazı yazılı ve görsel basında 11. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah Gül'e atfedilen görüşme ve konuşmaların tamamı kasıtlı ve kötü niyetli propaganda temelli yalanlardır. Bu tip yalan ve dedikodular gazetecilik mesleğine yakışmayacağı gibi, basın ve ahlak kurallarına da aykırıdır."