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Gündem CHP’li vekilin ‘çocuk bezi’ yalanı deşifre oldu! Şimdi sizce bebek bezi kime lazım!
Gündem

CHP’li vekilin ‘çocuk bezi’ yalanı deşifre oldu! Şimdi sizce bebek bezi kime lazım!

TBMM’deki kürsüye gübre, un ve bebek beziyle çıkan CHP’li Burcu Köksal’ın ‘çocuk bezi’ iddiasının gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. ‘Bu ülkede 25 adet bebek bezi 49 liradan 79 liraya çıktığı için anneler bebek bezi alamıyor’ iddiasında bulunan Köksal’ı resmi kayıtlar yalanladı.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 20:18:00 - 2021-12-15 20:31:25
CHP’li vekilin ‘çocuk bezi’ yalanı deşifre oldu! Şimdi sizce bebek bezi kime lazım!

TBMM Genel Kurul’da, aralıksız olarak günlerce süren bütçe maratonuna ellerinde soğan, sarımsak ve makarnalarla gelen CHP’liler bu kez yanlarında çocuk bezini getirmeyi ihmal etmediler. 

Meclis kürsüsüne elinde çocuk beziyle çıkarak şov yaptı

Meclis kürsüsüne marketten aldığı çocuk beziyle çıkan CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, “Bu ülkede 25 adet bebek bezi 49 liradan 79 liraya çıktığı için artık bebeklerine tane ile bez almak zorunda kalan annelerin ahı var. Bu ülkede anneler çocuklarına bez ve mama alamıyorlar.” iddiasında bulundu.     

CHP’li Köksal’ın Meclis kürsüsünden verdiği çocuk bezi fiyatlarının ise gerçekleri yansıtmadığı ortaya çıktı. Prima marka 112’li bebek bezinin son üç yıldaki fiyatları CHP’li Köksal’ı yalanlıyor. yeniakit.com.tr’nin yaptığı araştırmalara göre;

2018 yılının ilk başlarında 51,92 ₺ , yılın sonunda ise 61,9 ₺

2019 yılının ilk başlarında 61,9 ₺, yılın sonunda ise 73,9 ₺

2021 yılının ilk başlarında 73,9 ₺, yılın sonunda ise 74,9 ₺  

İşte o belge ve detayları…

“Çocuk bezi yalanı ortaya çıkınca, altını ıslatanlara da lazım”

CHP’li Burcu Köksal’ın yalanlarını Meclis kürsüsünden izleyenler, “Çocuk bezi sadece çocuklar için değil… Yalanı ortaya çıkınca, altını ıslatanlara da lazım” şeklinde yorumda bulundu. 

 

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