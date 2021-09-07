CHP'li vekilin ayarı kaçtı: Tayyip Erdoğan ölsün istiyorum
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.
CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Twitter hesabından bir köpeğin videosunu paylaştı. Videoda köpeğin sahibinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Gıcık oluyorum adama ölsün istiyorum" dediği duyuldu.
Apar topar kaldırdı
CHP'li Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından apar topar videoyu silerek köpeğin başka bir videosunu paylaştı.
Erdoğdu, gelen tepkilerin ardından videoyu kaldırdı. Ardından köpeğin başka bir videosunu "Benden akıllı... Sansürlü..." tweetiyle tekrar paylaştı.
Erdoğdu'nun Başkan Erdoğan ile skandal paylaşımına çok sayıda kullanıcı tepki gösterdi.