  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Bakanlık duyurdu: Bölgeye gönderildi
Rusya'da Covid-19 kaynaklı ölüm artışı yaşanıyor
Bakan Mahmut Özer duyurdu: Eğitim başlayana kadar...
Kahvede cinsel saldırı! Karar verildi
Siyaset CHP'li vekilin acı günü!
Siyaset

CHP'li vekilin acı günü!

CHP Milletvekili Metin İlhan'ın, KOAH tedavisi gördüğü öğrenilen annesi Esme İlhan vefat etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 17:55:00 -
CHP'li vekilin acı günü!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Metin İlhan'ın annesi vefat etti.

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesinde tedavi gören Esme İlhan, Ahi Evran Külliyesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Büyükkışla köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

İlhan'ın cenaze namazına siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Esme İlhan'ın KOAH tedavisi gördüğü biliniyor. Milletvekili Metin İlhan ise annesinin ölüm haberini sosyal paylaşım sitesi üzerinden 'biricik annem Esme İlhan vefat etti' etiketi ile duyurdu.

Metin İlhan

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay