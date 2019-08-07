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CHP'li vekile partisinden şok! Bakın babasını hangi suçtan ihraç ettiler

CHP Muğla'da kriz büyüyor. 31 Mart Yerel Seçimlerinde başka bir parti adayının lehine seçim çalışmalarına katıldığı iddia edilen Orhan Karaçelik ile halen CHP Muğla Milletvekili olan Burak Erbay’ın babası, eski CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay partiden ihraç edildi.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
CHP'li vekile partisinden şok! Bakın babasını hangi suçtan ihraç ettiler

Seçimlerde oy kaybeden CHP Muğla’da yöneticiler duruyor, üyelere ise ihraçlar devam ediyor.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde Muğla genelinde seçimlerine almasına karşın, ciddi bir oy oranı kaybeden CHP’de parti üyelerine yönelik ihraç süreci devam ediyor.

Habererk'in haberine göre, Son olarak CHP İl Disiplin Kurulu düzenlediği toplantıyla, 31 Mart Yerel Seçimlerinde başka bir parti adayının lehine propaganda çalışmalarına katıldığı iddiası ile disipline sevk edilen üyelerin durumunu görüştü ve uzun yıllar CHP’de siyaset yapan Orhan Karaçelik ile halen CHP Muğla Milletvekili olan Burak Erbay’ın babası, eski CHP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay partiden ihraç edildiler.

İl Disiplin Kurulu yaptığı görüşme sonucu, Ortaca İlçe Yönetimi’nin ihraç talebinde bulunduğu, eski Belediye Başkan Adaylarından ve Kongre Delegelerinden Orhan Karaçelik’i “kesin çıkarma” cezası verilmesi karar verdi. Karaçelik’in kararla ilgili olarak Genel Merkez’e itiraz ettiği öğrenildi. Orhan Karaçelik, CHP’den 2 dönem Ortaca Belediye Başkanlığı yapan Hasan Karaçelik’in de kardeşi.

CHP Muğla Milletvekili Av.Burak Erbay’ın babası ihraç edildi

Bir başka ihraç ise Köyceğiz’den geldi. Halen CHP Muğla Milletvekili olan Av.Burak Erbay’ın babası Salih Erbay’da İl Disiplin Kurulu tarafından ihraç edildi.

Köyceğiz’de CHP’den 3 dönem Belediye Başkanlığı yapan Salih Erbay’ın aynı zamanda CHP Milletvekili Burak Erbay’ın da babası olması yüzünden İl Başkanlığı’nın aldığı bu karar büyük yankı uyandırdı.

Konu hakkında şu an fazla konuşmak istemediğini belirten Salih Erbay, “İl'in aldığı bir karar fazla yorum yapmayacağım. Disiplin Kurulu'na gerekli itirazımızı yaptık. Susmak konuşmaktan daha iyi bu dönemde, susup gereğini bekleyip göreceğiz. Süreç içinde herkes ne olduğunu görecek" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Av.Burak Erbay ise henüz babasını ihraç kararı ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Salih Erbay’ın itirazı sonunda da ihracı kesinleşirse, oğlu Burak Erbay’ın ne yapacağı merak konusu. CHP Muğla Milletvekili’nin Muğla Teşkilatı’nın seçim öncesi takındığı tavırlardan ve sonrası yaşanan süreçten de rahatsızlık duyduğu belirtiliyor.

 

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:09
  1. Muğla
  2. Burak Erbay
  3. Salih Erbay
  4. CHP

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