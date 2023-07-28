  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

1 Yılda evler teslim! Murat Kurum yangında evi hasar gören çifti unutmadı

Adaletsizlik son bulacak! Süresiz nafaka mağduru umutlandı

HAVELSAN üretti... İnsansız deniz aracı Çaka geliyor: Dünyada muadili yok

CHP’nin hukuk garabetleri koltuğuna yapışan Kılıçdaroğlu’na yöneldi! ‘Sabih ruhu’ Bay Kemal’i vurdu

Faiz yükseltince dolar ve enflasyon inecekti ama… Hafize hanım hayalleri yerle bir etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinden iş bırakma eylemi

PKK’ya rahat yok… MİT iş başında! İşte ilk fotoğraf

Kuzey Kore'den gövde gösterisi! İHA'lar, SİHA'lar ve füzeler...

Buket Aydın kahkahalarla anlattı: "Ah Kemal bey ah! Kimse seni istemiyor diye mi böyle yaptın"

CHP'li Çankaya Belediyesi'nde büyük isyan! 'Hayal bile kuramayacak hale getirdiniz bizi'
Siyaset CHP'li vekilden vatandaşa sözlü saldırı! 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik'
Siyaset

CHP'li vekilden vatandaşa sözlü saldırı! 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik'

Yeniakit Publisher
2023-07-28 14:48:00 -
CHP'li vekilden vatandaşa sözlü saldırı! 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik'

CHP'de seçim hezimetinin etkileri sürerken vatandaşın da tepkileri devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir vatandaşla girdiği diyalog oldukça tepki çekti.

CHP'de seçim hezimetinin etkileri sürerken vatandaşın da tepkileri devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir vatandaşla girdiği diyalog oldukça tepki çekti.

"SEN AKP'NİN PROVAKATÖRÜSÜN"

Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal vatandaşlardan birini azarladı. Tanal, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: “Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün” dedi. Tanal'ın bu sözleri sosyal medyada oldukça tepki çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23