CHP'li vekilden vatandaşa sözlü saldırı! 'Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik'
CHP'de seçim hezimetinin etkileri sürerken vatandaşın da tepkileri devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir vatandaşla girdiği diyalog oldukça tepki çekti.
CHP'de seçim hezimetinin etkileri sürerken vatandaşın da tepkileri devam ediyor. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın bir vatandaşla girdiği diyalog oldukça tepki çekti.
"SEN AKP'NİN PROVAKATÖRÜSÜN"
Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal vatandaşlardan birini azarladı. Tanal, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: “Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün” dedi. Tanal'ın bu sözleri sosyal medyada oldukça tepki çekti.