CHP'li vekilden skandal açıklama! Nafaka düzenlemesi rahatsız etti

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra TBMM'ye sunulacak teklifle 'süresiz nafaka'ya sınır getirilecek. Süresiz nafakanın bir insanlık ihlali olduğunu vurgulayan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamasında; "Yasa teklifi ile ömür boyu nafakayı kaldırarak, 5 yıl sınırı getireceğiz" demişti. Eğer teklif yasalaşırsa kadının nafaka şartlarının ortadan kalkmaması halinde nafaka ödemesini 5 yıldan sonra devlet karşılayacak. Düzenlenen teklife göre evliliğin ne kadar sürdüğü ise gözetilmeyecek.

İlk tepki sözde insan hakları savunucu CHP'den geldi

Süresiz nafaka konusunda verilecek yasa teklifi sözde özgürlükçüleri ve aile düşmanlarını rahatsız etti. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Üyesi CHP Milletvekili Gamze Taşçıer, sayıları iki milyona ulaşan süresiz nafaka mağdurları için; 'üç beş kişinin mağduriyeti;' diyerek skandal ifadeler kullandı. İki milyon mağdurun varlığını inkar eden CHP'li vekil; "Nafaka ödeyen mağdur oldu" algısının oluşturulmak istendiğini iddia ederek; "Bakanlığın elinde kaç kişinin mağdur olduğuna dair bir tespit yok" dedi.

Nafakanın sınırlandırılması şiddeti artıracakmış!

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Koordinatörü Avukat Yasemin Babayiğit ise teklife karşı çıkmna gerekçesini; 'Nafakanın sınırlanması kadına şiddeti arttırır' diyerek dile getirirken; "Kadın, şiddet görmesine rağmen 'boşanırsam nafaka alamayacağım' korkusu yaşayacak. Bu da onun şiddet görmesini devam ettirecek" diyerek akıl dışı yorumlar yaptı.

Öte yandan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Yeni Akit Gazetesi'ne atıfta bulunarak; "Nafaka mağduruyuz söylemleri; bir gazete öncülüğünde 2018 yılı genel seçimleri öncesinde başladı" diyerek; "Biz kadın örgütleri olarak nafaka konusunu bir kazanım olarak görürken, birilerinin bu yolla kazanılmış hakları 30 yıl önceye geri götürme çabası neden? Biz son sözümüzü söylemedik" ifadeleri ile tehditkar bir dil kullandı.

Öte yandan birçok paçavra gazete, süresiz nafakanın sınırlandırılmasını haberleştirdikleri küpürlerinde nafaka konusunda çağrıda bulunan ve mağdurlara söz hakkı veren Yeni Akit Gazetesi'ni hedef gösterdiler. Terör örgütlerine yakın çizgisi ile bilinen Yeni Yaşam Gazetesi adlı paçavrada; 'Geçtiğimiz yıl Akit eliyle başlatılan nafaka karşıtı kampanya MHP'nin teklifi ile kabul edecek' ifadelerini kullandı.

'Devletin kontrolüne geçecek olmasından rahatsız oldular'

Süresiz nafaka mağdurlarından M.K, 5 yıl sınırlamasına itiraz eden sözde özgürlükçülerin, kadının denetimini bu süreden sonra devletin yapmasından korktuklarını ifade ederek şunları söyledi:

"MHP tarafından sunulacak yasa teklifine göre eğer bu 5 yıldan sonra kadının nafaka alma şartları ortadan kalkmazsa, ödemeyi devlet karşılayacak. Yani boşanan kadının erkekle hiçbir ilişkisi olmayacak. Süresiz nafakada kadınların bir kısmı nafaka almaya devam edebilmek için evlilik yapmıyor ve evlilik dışı ilişkiler yaşıyorlardı. Bu da hem toplum ahlak yapımızı bozarken hem de aile yapısının yok olmasına sebep oluyordu. Anladığımız kadarıyla bu yasa teklifinden rahatsız olan kişiler, kadının 5 yıldan sonra devlet kontrolünde olmasından çekiniyorlar"