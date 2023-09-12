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Siyaset CHP'li vekilden Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya iftirasına skandal destek!
Siyaset

CHP'li vekilden Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya iftirasına skandal destek!

Yeniakit Publisher
2023-09-12 23:50:00 - 2023-09-12 23:52:51
CHP'li vekilden Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'ya iftirasına skandal destek!

CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun TSK'yı hedef alan skandal sözlerine destek verdi.

Twitter hesabından paylaşım yapan CHP'li Taşkın, "TSK değil miydi 13 köylüyü helikopterden atan" sözlerinin sahibi Tanrılkulu'na destek verip, skandal ifadelere tepki gösterenleri ise hedef aldı.

CHP'li vekil, Sezgin Tanrıkulu'nun FETÖ ve PKK ağzı kullanarak, şanlı Türk ordusunu darbecilikle itham etmesini, sivillere orantısız güç kullandığı iftirasını atmasını şöyle destekledi:

"Sezgin Tanrıkulu kimseye hakaret etmeden eleştirilerde bulundu. Onu hedef alan samimiyetsiz linç kültürü ise iktidar trollerinin eseridir. Bir süre önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatının Erdoğan'ı bir davada savunurken dediği gibi, 'İfade özgürlüğü bazılarına şok edici gelen söylemleri de kapsar"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun İzmir’den aday gösterdiği Taşkın, "PKK'ya operasyonlar durmalı" diyen, "Barış için akademisyenler" bildirisine imza atmıştı.

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