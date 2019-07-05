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CHP'li vekilden Selahattin Demirtaş'a teşekkür ziyareti!

Yerel seçim sürecinde PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak yaparak büyükşehirleri kazanan CHP'de, İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

05 Temmuz 2019 Cuma 09:04
CHP'li vekilden Selahattin Demirtaş'a teşekkür ziyareti!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

CHP'li Tanrıkulu, Edirne F Tipi Cezaevi'nde kalan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüştü. Görüşme sonrası açıklama yapan Tanrıkulu, Demirtaş'ın moralinin iyi olduğunu belirtti. Tanrıkulu, "Bu arada, bana da çok büyük bir sürprizi oldu, benim bir portremi yapmış. Onu da sizlerle paylaşacağım" dedi.

Tanrıkulu, "16 ve 17 Temmuzda Ankara'da duruşması var. 18 Eylül'de Strasbourg'da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde, Büyük Daire önünde duruşması olacak. Onlardan konuştuk. Selahattin Demirtaş, daha önce 7 Eylül 2018 tarihinde, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, 2013 Nevrozunda İstanbul Kazlıçeşme'de yaptığı konuşmadan dolayı mahkûm edilmişti ve bu mahkumiyet, İstinaf Mahkemesi tarafından hemen onaylanmıştı" diye konuştu.

"Bana çok büyük sürprizi oldu"

“Edirne'deyim. Sevgili dostum Demirtaş'ı ziyaret ettim. Herkese selam ve sevgileri var.” diyen Tanrıkulu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile Demirtaş'ı yargılayan heyetin aynı olduğunu vurgulayarak, "Selahattin Demirtaş'a verdikten sonra olduğu gibi o heyeti aldılar, 37 Ağır Ceza Mahkemesi yaptılar. Bu mahkeme Barış Akademisyenlerine, Çağdaş Avukatlar Derneği avukatlarına çok ağır cezalar verdi. Sözcü davası bu mahkemeye düştü, düşürüldü. Ve Canan Kaftancıoğlu mahkemesi bu heyete düştü, düşürüldü. O heyet, adil ve dürüst olmayan bir yargılama sonucunda, tamamen ifade özgürlüğü kapsamında kalması gereken ifadeler nedeniyle 4 yıl 8 ay ceza verdi ve bu ceza kesinleşmişti. 4 yıl 8 ay ceza, o maddenin tarihinde, yani propaganda maddesinin tarihinde verilmiş en yüksek cezaydı. O ceza, 5 yıldan fazla vermediler ki Yargıtaya gitmesin, hemen kesinleşsin. Böyle bir ceza mühendisliği yapılmıştı. Ayrıca, Ankara Ağır Ceza Mahkemesinde 70-80 fezlekeden yargılanıyor. Onların da tümü, Parlamentoda yaptığı konuşmaların dışarıda yapılmasından ibaret. Ben de takip etmeye devam edeceğim. Bu arada, bana da çok büyük bir sürprizi oldu, benim bir portremi yapmış. Onu da sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 09:04
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. Ankara
  4. Selahattin Demirtaş
  5. sezgin tanrıkulu

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