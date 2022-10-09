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Gündem CHP'li vekilden 6'lı masa itirafı! Beyanname ile LGBT haklarını güvence altına almışlar
Gündem

CHP'li vekilden 6'lı masa itirafı! Beyanname ile LGBT haklarını güvence altına almışlar

Gündemdeki LGBT tartışmalarına değinen CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, 6'lı masa beyannamesinde eşcinsel sapkınlığın önünü açacak maddelerin olduğunu itiraf etti. CHP'li Emre'nin açıklamasından sonra gözler masadaki "milliyetçi-muhafazakarlara" çevrildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-09 18:24:00 -
CHP'li vekilden 6'lı masa itirafı! Beyanname ile LGBT haklarını güvence altına almışlar

 Yeniakit.com.tr 

İstanbul Fatih'te düzenlenen Büyük Aile Yürüyüşü'nden sonra, LGBT lobisine hizmet eden çevreler sapkınlık savunuculuğuna soyunarak birer birer saflarını ortaya koydu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Ailemizi koruyacağız" açıklamasını hedef alan CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, "Erdoğan’ın LGBT karşıtı sözlerini desteklemiyoruz." dedi.

CHP'li Emre konuşmasının devamında altılı ittifakın LGBT haklarını güvence altına alacağını itiraf etti. Yunus Emre, "İnsanları hedefe koyamayız. Zaten altılı masanın beyannamesinde Avrupa konseyi değerleri uygulanıyor." ifadelerini kullandı.

CHP'li vekilin açıklamalarından sonra gözler, masanın "milliyetçi-muhafazakar" isimlerine çevrildi.

 

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