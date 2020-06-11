CHP'li vekil Sultanahmet Camii'nin müze olmasını istemişti... CHP'den yeni açıklama!

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Özden Kaboğlu, Ayasofya'nın tekrar cami olup olmamasıyla ilgili tartışmaların yaşandığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) skandal ifadelerde bulundu. Kaboğlu, Sultanahmet Camii'nin de müze olması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun Sultanahmet Camisi'nin müze olmasına yönelik sözlerinin sorulmasına üzerine Torun özetle şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı, istediği kararname ile istediği işi, uygulamayı hayata geçirme hakkına sahip. Bu ülkenin başka sorunları, çözüm bekleyen konuları var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin CHP'li belediyelerin 12 bin kişiyi işten çıkardığını açıklamasına dair de Torun, "Sayın Özhaseki, bunu söylerken herhalde geçmişe bakıyordur. Biz bankamatik personeli olan veya bir siyasi partinin ilçesinde, örgütünde çalışan, işe gelmeyen veya seçim öncesi sadece bir siyasi amaçla alınan kişilerin haricinde hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadık." ifadelerini kullanarak "bankamatik personeli" teranesini tekrar gündeme getirdi.