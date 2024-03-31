CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi
Yerel seçimlerde oy verme işlemine saatler kala CHP'nin Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu seçim yasaklarına aldırış etmedi.
Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala CHP bir skandala daha imza attı. CHP'nin Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, seçim yasaklarını ihlal etti.
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu seçim yasaklarının başlamasına rağmen parti üyeleriyle birlikte mahalleleri gezmeye devam etti.
Polise ihbar edildi
Vatandaşların olayı polise ihbar etmesi üzerine milletvekili sokaktan ayrılmayı reddederek seçmenlere oy karşılığında vaatlerde bulunmaya devam etti.
Yasakları çiğneyen Gündoğdu ve ekibi, vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, "5 yıldır neredeydiniz seçim gecesi mi bizi hatırladınız" diyerek Gündoğdu'ya yoğun tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Emniyet güçlerinin uyarılarını hiçe sayan Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun olaylar devam ederken kahvehanede oturup rahat tavırlar sergilemesi dikkatleri çekti.