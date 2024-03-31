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Gündem CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi
Gündem

CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi

Yeniakit Publisher
2024-03-31 01:55:00 -
CHP'li vekil seçim yasağını çiğnedi

Yerel seçimlerde oy verme işlemine saatler kala CHP'nin Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu seçim yasaklarına aldırış etmedi.

Türkiye'de 31 Mart yerel seçimlerine saatler kala CHP bir skandala daha imza attı. CHP'nin Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, seçim yasaklarını ihlal etti.

CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu seçim yasaklarının başlamasına rağmen parti üyeleriyle birlikte mahalleleri gezmeye devam etti.

Polise ihbar edildi

Vatandaşların olayı polise ihbar etmesi üzerine milletvekili sokaktan ayrılmayı reddederek seçmenlere oy karşılığında vaatlerde bulunmaya devam etti.

Yasakları çiğneyen Gündoğdu ve ekibi, vatandaşların büyük tepkisiyle karşılaştı. Vatandaşlar, "5 yıldır neredeydiniz seçim gecesi mi bizi hatırladınız" diyerek Gündoğdu'ya yoğun tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyet güçlerinin uyarılarını hiçe sayan Milletvekili Vecdi Gündoğdu’nun olaylar devam ederken kahvehanede oturup rahat tavırlar sergilemesi dikkatleri çekti.

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