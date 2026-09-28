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Siyaset CHP’li vekil Cevdet Akay! DDK, denetleyici kurumları da denetlesin
Siyaset

CHP’li vekil Cevdet Akay! DDK, denetleyici kurumları da denetlesin

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CHP’li vekil Cevdet Akay! DDK, denetleyici kurumları da denetlesin

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, fon soruşturmalarına ilişkin, "Devlet Denetleme Kurulu (DDK) , Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu dahil bütün kurumları, yani denetleyici kurumları da denetlesin. Buradaki durumları tespit etsin" dedi.

Akay, Meclis'teki basın toplantısında, sermaye piyasası işlemleri soruşturmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu fonlarda olağanüstü işlemlerle düşük değerden alıp çok yüksek bedelle satan kişilerin tespit edilmesi gerektiğini dile getiren Akay, bunların üçüncü kişilerle de bağlantılarının belirlenerek mal varlıklarına tedbir konulmasını talep etti.

 

Olağanüstü kazançlarla ilgili "organize bir hareket" olduğunu söyleyen Akay, Takasbanktaki bazı yönetim kurulu üyelerinin aynı zamanda çeşitli portföy şirketlerinde de yöneticilik yapmasına tepki gösterdi.

DDK'nin göreve çağrılmasını isteyen Akay, "DDK, SPK ve BDDK dahil bütün kurumları, yani denetleyici kurumları da denetlesin. Buradaki durumları tespit etsin. 2020 yılından bu yana hatta geriye dönük işlem yapanlar, fiktif olarak bu menkul kıymetlerin bu fonlardaki hisselerin katılım paylarının değerlerini yükseltenler kim? Bu işi yapanlar kim?" diye sordu.

Akay, nereye uzanırsa uzansın konunun üzerine sonuna kadar gidilmesi gerektiğini kaydetti.

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